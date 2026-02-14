Galatasaray'da Nhaga, ilk kez forma giydi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği ikas Eyüpspor'u 5-1 yenerek liderliğini sürdürdü.
Sarı-Kırmızılılar'ın ara transferde kadrosuna kattığı Gine-Bissaulu orta saha oyuncusu Renato Nhaga, ilk kez sarı-kırmızılı formayla maça çıktı.
Portekiz'in Casa Pia takımından 6,5 milyon avro bonservis bedeliyle kadroya katılan 18 yaşındaki oyuncu, Eyüpspor mücadelesinin 58. dakikasında Abdülkerim Bardakcı'nın yerine oyuna girdi.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Nhaga her topu ayağına aldığında coşkuyla ayağa kalktı.
MAÇ SONU ÜÇLÜ
Galatasaray'da maçın ardından Renato Nhaga taraftalara üçlü çektirdi. Portekizli futbolcu sosyal medya hesabından taraftarlara teşekkür etti.
Sarı-Kırmızılılar'ın ara transferde kadrosuna kattığı Gine-Bissaulu orta saha oyuncusu Renato Nhaga, ilk kez sarı-kırmızılı formayla maça çıktı.
Portekiz'in Casa Pia takımından 6,5 milyon avro bonservis bedeliyle kadroya katılan 18 yaşındaki oyuncu, Eyüpspor mücadelesinin 58. dakikasında Abdülkerim Bardakcı'nın yerine oyuna girdi.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Nhaga her topu ayağına aldığında coşkuyla ayağa kalktı.
MAÇ SONU ÜÇLÜ
Galatasaray'da maçın ardından Renato Nhaga taraftalara üçlü çektirdi. Portekizli futbolcu sosyal medya hesabından taraftarlara teşekkür etti.
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Renato Nhaga, topla buluştuğu her an taraftardan büyük destek gördü.pic.twitter.com/OxwEcbNrhm
— Sporx (@sporx) February 13, 2026