13 Şubat
Galatasaray-Eyüpspor
5-1
13 Şubat
Antalyaspor-Samsunspor
3-1
13 Şubat
Iğdır FK-Ümraniye
1-1
13 Şubat
Boluspor-Hatayspor
3-1
13 Şubat
Arca Çorum FK-İstanbulspor
2-3
13 Şubat
Esenler Erokspor-Manisa FK
3-1
13 Şubat
B. Dortmund-Mainz 05
4-0
13 Şubat
Elche-Osasuna
0-0
13 Şubat
Hull City-Chelsea
0-4
13 Şubat
Pisa-AC Milan
1-2
13 Şubat
Rennes-PSG
3-1
13 Şubat
AS Monaco-Nantes
3-1
13 Şubat
FC Volendam-PSV Eindhoven
2-1

Galatasaray'da Nhaga, ilk kez forma giydi

Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı Gine-Bissaulu orta saha oyuncusu Renato Nhaga, ilk kez sarı-kırmızılı formayla maça çıktı.

calendar 14 Şubat 2026 00:48
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği ikas Eyüpspor'u 5-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

Sarı-Kırmızılılar'ın ara transferde kadrosuna kattığı Gine-Bissaulu orta saha oyuncusu Renato Nhaga, ilk kez sarı-kırmızılı formayla maça çıktı.

Portekiz'in Casa Pia takımından 6,5 milyon avro bonservis bedeliyle kadroya katılan 18 yaşındaki oyuncu, Eyüpspor mücadelesinin 58. dakikasında Abdülkerim Bardakcı'nın yerine oyuna girdi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Nhaga her topu ayağına aldığında coşkuyla ayağa kalktı.

MAÇ SONU ÜÇLÜ

Galatasaray'da maçın ardından Renato Nhaga taraftalara üçlü çektirdi. Portekizli futbolcu sosyal medya hesabından taraftarlara teşekkür etti.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
13 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
14 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
