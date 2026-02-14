13 Şubat
Milli atıcı Elif Berfin Altun, Avrupa şampiyonu!

Milli atıcı Elif Berfin Altun, kadınlar havalı tüfek soloda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu

Milli atıcı Elif Berfin Altun, Avrupa şampiyonu!
Milli atıcı Elif Berfin Altun, Bulgaristan'da düzenlenen Gençler Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda altın madalya elde etti.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Burgaz kentinde devam eden organizasyonda kadınlar havalı tüfek solo kategorisinde yarışan milli sporcu Elif Berfin Altun, altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Geçen yıl da Avrupa şampiyonu olan Elif Berfin, elemelerde kendisine ait Avrupa rekorunu egale etti.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Milli sporcumuzu gösterdiği başarı ve ülkemize yaşattığı büyük gurur için gönülden tebrik ederiz." denildi.

 
 
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
13 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
14 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
