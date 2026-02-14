13 Şubat
Galatasaray-Eyüpspor
5-1
13 Şubat
Antalyaspor-Samsunspor
3-1
13 Şubat
Iğdır FK-Ümraniye
1-1
13 Şubat
Boluspor-Hatayspor
3-1
13 Şubat
Arca Çorum FK-İstanbulspor
2-3
13 Şubat
Esenler Erokspor-Manisa FK
3-1
13 Şubat
B. Dortmund-Mainz 05
4-0
13 Şubat
Elche-Osasuna
0-0
13 Şubat
Hull City-Chelsea
0-4
13 Şubat
Pisa-AC Milan
1-2
13 Şubat
Rennes-PSG
3-1
13 Şubat
AS Monaco-Nantes
3-1
13 Şubat
FC Volendam-PSV Eindhoven
2-1

Maç sonrası örnek davranış: Öğrenciler tribünü temizledi

Antalyaspor-Samsunspor maçını izlemek için Antalya'ya gelen Elmalı İbrahim Bedrettin Fen Lisesi öğrencileri, karşılaşma sonrası oturdukları tribünü temizledi.

calendar 14 Şubat 2026 01:29
Antalya'nın Elmalı ilçesinden Antalyaspor-Samsunspor maçını izlemeye gelen öğrenciler, maçın ardından bulundukları tribünü temizledi.
 
Elmalı İbrahim Bedrettin Fen Lisesi'nde eğitim gören 80 öğrenci, Antalyaspor yönetimiyle iletişime geçen öğretmenleri ile ilçeden otobüslerle Antalya'ya geldi.
 
Maç öncesinde stadı gezen ve kulübün sembolü akrep heykelinin önünde fotoğraf çektiren öğrenciler, Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda tribündeki yerlerini alarak, statta maç izlemenin keyfini yaşadı.
 
Antalyaspor'un atkı ve şapkaları hediye edilen öğrenciler, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor-Samsunspor maçını izledi. Öğrenciler, maç boyunca tezahüratlarla Antalyaspor'u destekledi.
 
Maçın ardından öğrenciler, ilçelerinde yürütülen "Temiz Okul Temiz Elmalı" projesinden ilham alarak, bulundukları tribünlerdeki çöpleri topladı.
 
Programı organize eden öğretmenlerden Uğur Keskin, kaymakamlıkça başlatılan proje kapsamında çocuklara bulundukları her yeri temiz bırakmayı aşılamaya çalıştıklarını söyledi.
 
Öğretmen olarak öğrencilerin projeye ilgisinden memnun olduğunu vurgulayan Keskin, "Çocuklar böyle bir atmosferde bu davranışlarıyla umarım diğerlerine de örnek olmuştur. Bu tür projelerin yaygınlaşmasını istiyoruz." dedi.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
13 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
14 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
