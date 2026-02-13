13 Şubat
Galatasaray-Eyüpspor
5-1
13 Şubat
Antalyaspor-Samsunspor
3-1
13 Şubat
Iğdır FK-Ümraniye
1-1
13 Şubat
Boluspor-Hatayspor
3-1
13 Şubat
Arca Çorum FK-İstanbulspor
2-3
13 Şubat
Esenler Erokspor-Manisa FK
3-1
13 Şubat
B. Dortmund-Mainz 05
3-054'
13 Şubat
Elche-Osasuna
0-042'
13 Şubat
Hull City-Chelsea
0-1DA
13 Şubat
Pisa-AC Milan
0-1DA
13 Şubat
Rennes-PSG
3-1
13 Şubat
AS Monaco-Nantes
3-039'
13 Şubat
FC Volendam-PSV Eindhoven
2-187'

Antalyaspor, Samsunspor'un moralini bozdu!

Antalyaspor, Süper Lig'in 22. haftasında ağırladığı Samsunspor'u 3-1'lik skorla geçti. Avrupa maçı öncesi Samsunspor moral bozukluğu yaşadı.

calendar 13 Şubat 2026 22:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Antalyaspor, Samsunspor'un moralini bozdu!
Trendyol Süper Lig'de 22. hafta maçında Antalyaspor ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi Antalyaspor oldu.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 6 ve 22. dakikada Samuel Ballet, 72. dakikada Nikola Storm kaydetti.

Ligde iki hafta sonra kazanan Antalyaspor puanını 23'e yükseltti. Arka arkaya iki lig maçını kaybeden Samsunspor 30 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Antalyaspor, Kayserispor'a konuk olacak. Samsunspor, Karagümrük deplasmanına çıkacak.

Öte yandan Samsunspor gelecek hafta içi Konferans Ligi'nde Shkendija'ya konuk olacak.



  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
13 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
14 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
