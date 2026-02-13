13 Şubat
Galatasaray-Eyüpspor
5-1
13 Şubat
Antalyaspor-Samsunspor
3-1
13 Şubat
Iğdır FK-Ümraniye
1-1
13 Şubat
Boluspor-Hatayspor
3-1
13 Şubat
Arca Çorum FK-İstanbulspor
2-3
13 Şubat
Esenler Erokspor-Manisa FK
3-1
13 Şubat
B. Dortmund-Mainz 05
3-054'
13 Şubat
Elche-Osasuna
0-042'
13 Şubat
Hull City-Chelsea
0-1DA
13 Şubat
Pisa-AC Milan
0-1DA
13 Şubat
Rennes-PSG
3-1
13 Şubat
AS Monaco-Nantes
3-039'
13 Şubat
FC Volendam-PSV Eindhoven
2-187'

Yunus Akgün: "Yeni oyuncular rekabeti artırdı"

Galatasaray'ın milli yıldızı Yunus Akgün, Eyüpspor galibiyetinin ardından konuştu.

calendar 13 Şubat 2026 22:49
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Yunus Akgün: 'Yeni oyuncular rekabeti artırdı'
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, sahasında Eyüpspor'u 5-1 mağlup etti.
 
Karşılaşmanın açılış golünü atan Yunus Akgün maçın hemen ardından açıklamalarda bulundu.
 
"JUVENTUS'A HAZIRLANACAĞIZ"
 
Son maçlarda çok gol attıklarını söyleyen milli hücumcu, "Çok mutluyuz, son maçlarda çok gol atıyoruz. Bu bize önemli motivasyon sağlıyor. Erken gol, kırmızı kart sonrası kontrol elimize geçti. Juventus'a hazırlanacağız. İnşallah o maçı da kazanıp yolumuza devam ederiz." dedi. 
 
Okan Buruk'un talimatını dinlediğini dile getiren Akgün, "Okan Hoca içeride yoğunlaşmamızı istiyor. Ben de içeri girmeye çalışıyorum ve iki maçta top geliyor. Şansım yaver gidiyor. İnşallah böyle devam eder." ifadelerini kullandı. 
 
"YENİ OYUNCULARLA REKABET ARTTI"
 
Yeni oyuncuların rekabeti artırdığını belirten Akgün, "Galatasaray'ın artan performansı görüyoruz. Yeni oyuncular takıma fayda sağladı, rekabet arttı. Kontrollü bir şekilde kazanarak devam etmek istiyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
13 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
14 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
