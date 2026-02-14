Galatasaray'da Yunus Akgün, kafa gollerini sevdi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği ikas Eyüpspor'u 5-1 yenerek liderliğini sürdürdü.
Sarı-Kırmızılılar'ın ilk golünü atan Yunus Akgün'le ilgili dikakt çeken bir istatisstik ortaya çıktı.
Galatasaray'ın milli yıldızı Yunus Akgün, üst üste 2 hafta kafayla ağları havalandırdı.
Ligin 21. haftasında deplasmandaki Çaykur Rizespor müsabakasında kafayla gol atan Yunus, kariyerinde ilk kez bir Süper Lig müsabakasında kafa golü attı. Sarı-kırmızılı futbolcu, Eyüpspor mücadelesinin de 2. dakikasında takımını öne geçiren golü kafayla kaydetti.
Yunus, Süper Lig'deki 19. maçında 5. kez gol sevinci yaşadı. Bu sezon ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2, Turkcell Süper Kupa'da ise 1 golü bulunan 25 yaşındaki mili futbolcu, toplamda 8 gole ulaştı.
