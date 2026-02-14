13 Şubat
Galatasaray-Eyüpspor
5-1
13 Şubat
Antalyaspor-Samsunspor
3-1
13 Şubat
Iğdır FK-Ümraniye
1-1
13 Şubat
Boluspor-Hatayspor
3-1
13 Şubat
Arca Çorum FK-İstanbulspor
2-3
13 Şubat
Esenler Erokspor-Manisa FK
3-1
13 Şubat
B. Dortmund-Mainz 05
4-0
13 Şubat
Elche-Osasuna
0-0
13 Şubat
Hull City-Chelsea
0-4
13 Şubat
Pisa-AC Milan
1-2
13 Şubat
Rennes-PSG
3-1
13 Şubat
AS Monaco-Nantes
3-1
13 Şubat
FC Volendam-PSV Eindhoven
2-1

Galatasaray'da Yunus Akgün, kafa gollerini sevdi

Eyüpspor'u 5-1 yenen Galatasaray'da Yunus Akgün, üst üste 2 hafta kafayla ağları havalandırdı.

calendar 14 Şubat 2026 00:40
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği ikas Eyüpspor'u 5-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

Sarı-Kırmızılılar'ın ilk golünü atan Yunus Akgün'le ilgili dikakt çeken bir istatisstik ortaya çıktı.

Galatasaray'ın milli yıldızı Yunus Akgün, üst üste 2 hafta kafayla ağları havalandırdı.

Ligin 21. haftasında deplasmandaki Çaykur Rizespor müsabakasında kafayla gol atan Yunus, kariyerinde ilk kez bir Süper Lig müsabakasında kafa golü attı. Sarı-kırmızılı futbolcu, Eyüpspor mücadelesinin de 2. dakikasında takımını öne geçiren golü kafayla kaydetti.

Yunus, Süper Lig'deki 19. maçında 5. kez gol sevinci yaşadı. Bu sezon ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2, Turkcell Süper Kupa'da ise 1 golü bulunan 25 yaşındaki mili futbolcu, toplamda 8 gole ulaştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
13 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
14 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
