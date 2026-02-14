13 Şubat
Galatasaray-Eyüpspor
5-1
13 Şubat
Antalyaspor-Samsunspor
3-1
13 Şubat
Iğdır FK-Ümraniye
1-1
13 Şubat
Boluspor-Hatayspor
3-1
13 Şubat
Arca Çorum FK-İstanbulspor
2-3
13 Şubat
Esenler Erokspor-Manisa FK
3-1
13 Şubat
B. Dortmund-Mainz 05
4-0
13 Şubat
Elche-Osasuna
0-0
13 Şubat
Hull City-Chelsea
0-4
13 Şubat
Pisa-AC Milan
1-2
13 Şubat
Rennes-PSG
3-1
13 Şubat
AS Monaco-Nantes
3-1
13 Şubat
FC Volendam-PSV Eindhoven
2-1

Ergin Ataman'ın basın toplantısına katılmama nedeni

EuroLeague'de Fenerbahçe Beko'nun Panathinaikos'u deplasmanda mağlup ettiği maçın ardından Ergin Ataman, basın toplantısına katılmadı. Yunan basını, Ataman'ın bu hareketinin nedenini duyurdu.

Ergin Ataman'ın basın toplantısına katılmama nedeni
EuroLeague'de Fenerbahçe Beko'nun Panathinaikos'u deplasmanda mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Ergin Ataman basın toplantısına katılmadı.

Yunan basınında Sport 24, deneyimli başantrenör Ergin Ataman'ın sağlık sorunları nedeniyle basın toplantısına katılamadığını duyurdu.

Sport 24'deki haberde "Ergin Ataman, maçın ardından yüksek tansiyon nedeniyle kendini kötü hissettiği için basın toplantısına katılmadı ve takım doktorları tarafından muayene edildi." ifadesi yer aldı.

