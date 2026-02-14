EuroLeague'de Fenerbahçe Beko'nun Panathinaikos'u deplasmanda mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Ergin Ataman basın toplantısına katılmadı.
Yunan basınında Sport 24, deneyimli başantrenör Ergin Ataman'ın sağlık sorunları nedeniyle basın toplantısına katılamadığını duyurdu.
Sport 24'deki haberde "Ergin Ataman, maçın ardından yüksek tansiyon nedeniyle kendini kötü hissettiği için basın toplantısına katılmadı ve takım doktorları tarafından muayene edildi." ifadesi yer aldı.
