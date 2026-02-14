Thomas Reis: 'Hayal kırıklığı yaşıyorum'

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk olduğu Hesap.com Antalyaspor'a 3-1 yenilen Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.



Reis, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi, cesur bir oyun sergilemek için Antalya'ya geldiklerini ancak bunu başaramadıklarını ifade etti.



Rakibe ciddi boşluklar verdiklerini anlatan Alman teknik adam, "Rahat bir şekilde rakibimizin oynamasına izin verdik. İkinci yarıda da istediklerimizi gerçekleştiremedik. Bazı değişilikler de yaptık. Yediğimiz gollere baktığımızda çok basit goller yedik. Hayal kırıklığı yaşıyorum diyebilirim. Bugün takım olmaktan uzak bir performans gösterdik. Tekrardan geri dönmemiz gerekiyor. Perşembe günü (UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda Shkendija maçı) önemli bir karşılaşma oynayacağız. Bu performansı sergileyecek olursak perşembe günü oynayacağımız karşılaşmada istediğimiz sonucu alamayız." diye konuştu.



Reis, Antalyaspor maçında topla oynama oranının yüzde 65 gibi kendi aleyhlerinde gerçekleştiğine dikkati çekerek, "Bu şekilde oynayacaksak topu rakibe verelim daha iyi." ifadesini kullandı.



Antalyaspor'un sahada kazanmak isteyen tek takım görüntüsü verdiğini vurgulayan Reis, Samsunspor'un agresif oyununa geri dönmesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.



Reis, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın Antalyaspor maçında forma giymesinin daha önceden verilen bir karar olduğunu aktararak, şunları kaydetti:



"Kaleci pozisyonunu, özel bir pozisyon olarak düşünüyorum. İrfan da iyi, tecrübeli bir kaleci. İrfan'ın bu karşılaşmada oynayacağını daha önce söylemiştim. Antalyaspor karşılaşmasında oynamayı hak ediyor. İki iyi kaleciye sahip olduğum için mutluyum. Bu kararın Trabzonspor yenilgisiyle bir alakası yok, önceden alınmış bir karardı."



