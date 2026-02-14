Süper Lig'in 22. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'ndaki maç 2-2 sona erdi.Gençlerbirliği, 14. dakikada Samet Akaydın'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. VAR incelemesinin ardından bir önceki pozisyonda faul olduğu gerekçesiyle bu gol iptal edildi.Ev sahibi Gençlerbirliği, 18. dakikada bu kez Ali Sowe'un kendi kalesine attığı golle durumu 1-0'a getirdi. Başkent temsilcisi, 45. dakikada Sekou Koita'nın attığı golle Rizespor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.Rizespor'da Mithat Pala, 77. dakikada attığı golle durumu 2-1'e getirdi. Karadeniz ekibinde ilk golü atan Mithat Pala, 87. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve durumu 2-2'e getirdi.Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 2-2 sona erdi.Bu sonucun ardından Gençlerbirliği 23, Çaykur Rizespor 21 puana yükseldi.Gençlerbirliği, ligin bir sonraki haftasında Eyüpspor deplasmanına gidecek. Rizespor, sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak.6. dakikada Mihaila'nın ceza sahasının sol çaprazından yaptığı vuruşta top kaleci Velho'da kaldı.9. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Sol kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Tongya'nın yerden ceza sahasına çevirdiği topa Koita gelişine vurdu. Çaykur Rizespor kalecisi Fofana, bu pozisyonda gole izin vermedi.14. dakikada Oğulcan Ülgün'ün ceza sahasının sağından içeriye çevirdiği topu Samet Akaydin, ters vuruşla kendi ağlarına gönderdi. VAR odasının uyarısı üzerine kenara gelip pozisyonu izleyen hakem Ömer Tolga Güldibi, Fıratcan Üzüm'ün pozisyonun başlangıcında faul yaptığını belirledi ve ağlara giden top gol değeri kazanmadı.41. dakikada Çaykur Rizespor, Sowe ile beraberlik golüne çok yaklaştı. Mihaila'nın sol kanattan ortasında, altıpasta müsait durumda bulunan Sowe'un vuruşunda top üstten auta çıktı.Karşılaşmanın ilk yarısı, Natura Dünyası Gençlerbirliği'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.85. dakikada Samed Onur'un sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top yandan dışarı çıktı.Karşılaşma, 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.EryamanÖmer Tolga Güldibi, Süleyman Özay, Samet ÇiçekVelho, Fıratcan Üzüm, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Oğulcan Ülgün (Dk. 38 Göktan Gürpüz), Traore (Dk. 82 Samed Onur), Tongya, Metehan Mimaroğlu (Dk. 82 Abdurrahim Dursun), Koita (Dk. 59 Niang)ofana, Mithat Pala, Samet Akaydin, Sagnan, Hojer (Dk. 75 Zeqiri), Taylan Antalyalı (Dk. 46 Mebude), Papanikolaou (Dk. 65 Pierrot), Olawoyin (Dk. 79 Buljubasic), Laçi, Mihaila, Sowe (Dk. 46 Halil Dervişoğlu)Dk. 18 Sowe (Kendi kalesine), Dk. 45 Koita (Gençlerbirliği), Dk. 77 ve 87 Mithat Pala (Çaykur Rizespor)Dk. 25 Papanikolaou, Dk. 45+3 Samet Akaydin, Dk. 62 Mithat Pala, Dk. 90+4 Halil Dervişoğlu (Çaykur Rizespor), Dk. 48 Tongya, Dk. 54 Koita, Dk. 90+5 Thalisson (Natura Dünyası Gençlerbirliği)