14 Şubat
Trabzonspor-Fenerbahçe
20:00
14 Şubat
Gençlerbirliği-Rizespor
1-023'
14 Şubat
Hoffenheim-Freiburg
17:30
14 Şubat
Sevilla-Alaves
20:30
14 Şubat
Getafe-Villarreal
18:15
14 Şubat
Espanyol-Celta Vigo
16:00
14 Şubat
VfB Stuttgart-FC Köln
20:30
14 Şubat
Werder Bremen-Bayern Munih
17:30
14 Şubat
E. Frankfurt-Mönchengladbach
17:30
14 Şubat
Hamburger SV-Union Berlin
17:30
14 Şubat
Alanyaspor-Konyaspor
17:00
14 Şubat
Leverkusen-St. Pauli
17:30
14 Şubat
Bodrum FK-Keçiörengücü
19:00
14 Şubat
Sivasspor-Vanspor FK
16:00
14 Şubat
Erzurumspor-A.Demirspor
3-061'
14 Şubat
Bandırmaspor-Serik Belediyespor
0-257'
14 Şubat
Real Madrid-Real Sociedad
23:00

Pochettino: "Bu seviyedeki oyuncuları yönetmek kolay değil"

Mauricio Pochettino, Paris Saint-Germain döneminde Lionel Messi, Neymar ve Kylian Mbappe gibi yıldızları yönetmenin zorluğuna dikkat çekerek, başarısızlık durumunda faturanın genellikle teknik direktöre kesildiğini söyledi.

calendar 14 Şubat 2026 14:33
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Pochettino: 'Bu seviyedeki oyuncuları yönetmek kolay değil'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Bir dönem Paris Saint-Germain'de Lionel Messi, Neymar ve Kylian Mbappe gibi dünya yıldızlarını çalıştıran Mauricio Pochettino, verdiği bir röportajda yıldız oyuncularla çalışmanın zorluklarına dikkat çekti.

Arjantinli teknik adam, "Messi, Neymar ve Mbappe gibi oyuncuları yönetmek kolay değil. Bazen kulüplerinden daha büyük oyunculardan bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.

"MESSI'DEN BUNU BEKLEYEMEZSİNİZ"

Pochettino, Lionel Messi'nin oyun tarzına da değinerek, "Messi'nin pres yapmasını bekleyemezsiniz. En iyi döneminde bile bunu yapmadı. Maç kazanamadığınızda ise suç her zaman teknik direktöre kalıyor" sözleriyle teknik adamların maruz kaldığı baskıyı vurguladı.

PSG DÖNEMİ

Pochettino, 2 Ocak 2021 ile 5 Temmuz 2022 tarihleri arasında Paris Saint-Germain'i çalıştırdı. Bu süreçte Fransız devinin başında 84 maça çıkan deneyimli teknik direktör, 2.15 puan ortalaması yakalayarak istatistiksel anlamda güçlü bir performans ortaya koydu.

CHELSEA MACERASI

PSG sonrası 1 Temmuz 2023 – 30 Haziran 2024 tarihleri arasında Chelsea FC'yi çalıştıran Pochettino, İngiliz ekibinde 51 maçta görev yaptı ve 1.78 puan ortalaması yakaladı. Yeniden yapılanma sürecindeki Chelsea'de genç ve değişken kadroyla mücadele eden Arjantinli teknik adam, sezon sonunda görevinden ayrıldı.

ŞU ANDA ABD'NİN BAŞINDA

Pochettino kariyerine şu anda ABD teknik direktörü olarak devam ediyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 22 6 5 11 26 31 23
12 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
13 Rizespor 22 4 9 9 24 33 21
14 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.