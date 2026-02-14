Pochettino: 'Bu seviyedeki oyuncuları yönetmek kolay değil'

Bir dönem Paris Saint-Germain'de Lionel Messi, Neymar ve Kylian Mbappe gibi dünya yıldızlarını çalıştıran Mauricio Pochettino, verdiği bir röportajda yıldız oyuncularla çalışmanın zorluklarına dikkat çekti.



Arjantinli teknik adam, "Messi, Neymar ve Mbappe gibi oyuncuları yönetmek kolay değil. Bazen kulüplerinden daha büyük oyunculardan bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.



"MESSI'DEN BUNU BEKLEYEMEZSİNİZ"



Pochettino, Lionel Messi'nin oyun tarzına da değinerek, "Messi'nin pres yapmasını bekleyemezsiniz. En iyi döneminde bile bunu yapmadı. Maç kazanamadığınızda ise suç her zaman teknik direktöre kalıyor" sözleriyle teknik adamların maruz kaldığı baskıyı vurguladı.



PSG DÖNEMİ



Pochettino, 2 Ocak 2021 ile 5 Temmuz 2022 tarihleri arasında Paris Saint-Germain'i çalıştırdı. Bu süreçte Fransız devinin başında 84 maça çıkan deneyimli teknik direktör, 2.15 puan ortalaması yakalayarak istatistiksel anlamda güçlü bir performans ortaya koydu.



CHELSEA MACERASI



PSG sonrası 1 Temmuz 2023 – 30 Haziran 2024 tarihleri arasında Chelsea FC'yi çalıştıran Pochettino, İngiliz ekibinde 51 maçta görev yaptı ve 1.78 puan ortalaması yakaladı. Yeniden yapılanma sürecindeki Chelsea'de genç ve değişken kadroyla mücadele eden Arjantinli teknik adam, sezon sonunda görevinden ayrıldı.



ŞU ANDA ABD'NİN BAŞINDA



Pochettino kariyerine şu anda ABD teknik direktörü olarak devam ediyor.



