14 Şubat
Trabzonspor-Fenerbahçe
20:00
14 Şubat
Gençlerbirliği-Rizespor
14:30
14 Şubat
Hoffenheim-Freiburg
17:30
14 Şubat
Sevilla-Alaves
20:30
14 Şubat
Getafe-Villarreal
18:15
14 Şubat
Espanyol-Celta Vigo
16:00
14 Şubat
VfB Stuttgart-FC Köln
20:30
14 Şubat
Werder Bremen-Bayern Munih
17:30
14 Şubat
E. Frankfurt-Mönchengladbach
17:30
14 Şubat
Hamburger SV-Union Berlin
17:30
14 Şubat
Alanyaspor-Konyaspor
17:00
14 Şubat
Leverkusen-St. Pauli
17:30
14 Şubat
Bodrum FK-Keçiörengücü
19:00
14 Şubat
Sivasspor-Vanspor FK
16:00
14 Şubat
Erzurumspor-A.Demirspor
13:30
14 Şubat
Bandırmaspor-Serik Belediyespor
13:30
14 Şubat
Real Madrid-Real Sociedad
23:00

Beşiktaş'ta kale değişiyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Başakşehir maçında kalede değişime hazırlanıyor. Siyah-beyazlıların yeni transferi Devis Vasquez, Ersin Destanoğlu'ndan formayı alabilir.

Beşiktaş'ta kale değişiyor
Beşiktaş 11'inde Başakşehir maçı öncesi büyük bir değişim yaşanacak.

Yeni transfer Devis Vasquez'in idman performansı yakından takip edilirken Ersin Destanoğlu'ndan eldivenleri alma ihtimali yüksek.

SAVUNMA KURGUSU

Amir Murillo'nun savunmanın sağında, Rıdvan Yılmaz'ın solda görev alması bekleniyor. Stoper tandeminde ise Emmanuel Agbadou ile birlikte Emirhan Topçu'nun yerine Tiago Djalo'nun forma giyeceği belirtiliyor.

ORTA SAHADA DEĞİŞİKLİK

Orta sahada da değişiklikler söz konusu. Babasının cenazesi için ülkesine giden Wilfred Ndidi, hafta başından bu yana idmanlarda yer almadı. Nijeryalı futbolcunun yerine cezası biten Kristjan Asllani'nin 11'de başlaması muhtemel.

Arnavut futbolcunun önünde ise Orkun Kökçü ve Junior Olaitan'ın görev yapması planlanıyor. Sol kanatta cezası biten bir başka futbolcu olan El Bilal Toure forma giyecek. Sağ kanatta Vaclav Cerny, Cengiz Ünder'e göre forma yarışında önde. Forvette ise Hyeon-gyu Oh yer alacak.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
13 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
14 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
