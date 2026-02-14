14 Şubat
Trabzonspor-Fenerbahçe
20:00
14 Şubat
Gençlerbirliği-Rizespor
14:30
14 Şubat
Hoffenheim-Freiburg
17:30
14 Şubat
Sevilla-Alaves
20:30
14 Şubat
Getafe-Villarreal
18:15
14 Şubat
Espanyol-Celta Vigo
16:00
14 Şubat
VfB Stuttgart-FC Köln
20:30
14 Şubat
Werder Bremen-Bayern Munih
17:30
14 Şubat
E. Frankfurt-Mönchengladbach
17:30
14 Şubat
Hamburger SV-Union Berlin
17:30
14 Şubat
Alanyaspor-Konyaspor
17:00
14 Şubat
Leverkusen-St. Pauli
17:30
14 Şubat
Bodrum FK-Keçiörengücü
19:00
14 Şubat
Sivasspor-Vanspor FK
16:00
14 Şubat
Erzurumspor-A.Demirspor
13:30
14 Şubat
Bandırmaspor-Serik Belediyespor
13:30
14 Şubat
Real Madrid-Real Sociedad
23:00

Wade Baldwin: "Türkiye için oynamayı çok istedim"

Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Wade Baldwin, Yunan basınına açıklamalarda bulundu. Wade Baldwin, Türk pasaportu alma olasılığı ile ilgili konuştu.

calendar 14 Şubat 2026 10:10
Fotoğraf: AA
Wade Baldwin: 'Türkiye için oynamayı çok istedim'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Wade Baldwin, son saniye basketiyle galibiyeti getirdiği Panathinaikos deplasmanında, maç öncesinde Yunanistan kaynaklı Sportal'e açıklamalarda bulundu.

Baldwin, Türk Milli Takımı için oynama ihtimaline dair şunları söyledi:

"Gerçekten Türk Milli Takımı'nda oynamayı çok istedim ama Malachi Flynn'e vatandaşlık verdiler. Sanırım biraz geç kaldım ve fırsatı kaçırdım. Fenerbahçe'ye şaka yollu 'Türkiye Ligi'ndeki her maçta oynamam şart mı? Belki bize de bir pasaport çıkar!' demiştim. Espri yapıyordum ama ciddiydim de. Sonuçta o kontenjan Flynn'e gitti. Türkiye için oynamayı çok isterdim. Benim için mükemmel olurdu. Burada uzun yıllar kalmayı planlıyorum. Hem Türkiye Ligi'nde oynamak, hem de milli takım formasını giymek isterim. Çok başarılı bir takımlar ve katıldıkları her turnuvada altın madalya kazanma potansiyelleri var. Benim için güzel olurdu ama tercih başka bir oyuncudan yana kullanıldı.

Şimdilik bir şey yok. Yazın tadını çıkaracağım, iki ay ara vereceğim. Sezon boyunca çok emek veriyorsunuz ve yazın aileyle vakit geçirmek isterken sahalara geri dönmek zor oluyor. Benim için şu an uygun bir milli takım seçeneği yok."

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
13 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
14 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
