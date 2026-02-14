Wade Baldwin: 'Türkiye için oynamayı çok istedim'

Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Wade Baldwin, son saniye basketiyle galibiyeti getirdiği Panathinaikos deplasmanında, maç öncesinde Yunanistan kaynaklı Sportal'e açıklamalarda bulundu.



Baldwin, Türk Milli Takımı için oynama ihtimaline dair şunları söyledi:



"Gerçekten Türk Milli Takımı'nda oynamayı çok istedim ama Malachi Flynn'e vatandaşlık verdiler. Sanırım biraz geç kaldım ve fırsatı kaçırdım. Fenerbahçe'ye şaka yollu 'Türkiye Ligi'ndeki her maçta oynamam şart mı? Belki bize de bir pasaport çıkar!' demiştim. Espri yapıyordum ama ciddiydim de. Sonuçta o kontenjan Flynn'e gitti. Türkiye için oynamayı çok isterdim. Benim için mükemmel olurdu. Burada uzun yıllar kalmayı planlıyorum. Hem Türkiye Ligi'nde oynamak, hem de milli takım formasını giymek isterim. Çok başarılı bir takımlar ve katıldıkları her turnuvada altın madalya kazanma potansiyelleri var. Benim için güzel olurdu ama tercih başka bir oyuncudan yana kullanıldı.



Şimdilik bir şey yok. Yazın tadını çıkaracağım, iki ay ara vereceğim. Sezon boyunca çok emek veriyorsunuz ve yazın aileyle vakit geçirmek isterken sahalara geri dönmek zor oluyor. Benim için şu an uygun bir milli takım seçeneği yok."



