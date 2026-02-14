Göztepe, Trendyol Süper Liginin 22. haftasında 15 Şubat Pazar günü sahasında Zecorner Kayserispor ile mücadele edecek.



ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak maçı, hakem Alper Akarsu yönetecek.



Sezonda 21 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Göztepe, 40 puanla 4. sırada bulunuyor.



Ligin 12 golle en az gol yiyen takımı unvanının sahibi İzmir temsilcisi, seyircisi önünde kazanmayı hedefliyor.



Sarı-kırmızılı ekipte tedavisine devam edilen İsmail Köybaşı ve Efkan Bekiroğlu ile antrenmanda sakatlanan Juan'ın maçta forma giymesi beklenmiyor.



