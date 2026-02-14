14 Şubat
Trabzonspor-Fenerbahçe
20:00
14 Şubat
Gençlerbirliği-Rizespor
14:30
14 Şubat
Hoffenheim-Freiburg
17:30
14 Şubat
Sevilla-Alaves
20:30
14 Şubat
Getafe-Villarreal
18:15
14 Şubat
Espanyol-Celta Vigo
16:00
14 Şubat
VfB Stuttgart-FC Köln
20:30
14 Şubat
Werder Bremen-Bayern Munih
17:30
14 Şubat
E. Frankfurt-Mönchengladbach
17:30
14 Şubat
Hamburger SV-Union Berlin
17:30
14 Şubat
Alanyaspor-Konyaspor
17:00
14 Şubat
Leverkusen-St. Pauli
17:30
14 Şubat
Bodrum FK-Keçiörengücü
19:00
14 Şubat
Sivasspor-Vanspor FK
16:00
14 Şubat
Erzurumspor-A.Demirspor
13:30
14 Şubat
Bandırmaspor-Serik Belediyespor
13:30
14 Şubat
Real Madrid-Real Sociedad
23:00

Başakşehir ile Beşiktaş, 39. randevuda

15 Şubat Pazar günü RAMS Başakşehir ile Beşiktaş, 39. randevuda karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 15 Şubat Pazar günü RAMS Başakşehir ile Beşiktaş, 39. randevuda kozlarını paylaşacak.

Eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan ve 2014'ten bu yana Başakşehir ismiyle devam eden turuncu-lacivertli takım ile siyah-beyazlı ekip, daha önce 38 kez karşı karşıya geldi.

Taraflar oynadıkları maçlarda 11'er galibiyet alırken 16 müsabaka beraberlikle sonuçlandı.

Siyah-beyazlı ekibin 47 golüne Başakşehir, aynı sayıda golle karşılık verdi.

- Lig maçlarında eşitlik söz konusu

Başakşehir ile Beşiktaş, Süper Lig'de35 kez karşılaşırken, tarafların 10'ar galibiyeti bulunuyor.

İki ekip, 15 maçta ise beraberliği bozamadı.

Takımlar, söz konusu maçlarda 42'şer golle birbirine karşılık verdi.

- Beşiktaş, Başakşehir deplasmanında zor kazanıyor

Siyah-beyazlılar, ligde RAMS Başakşehir deplasmanında kazanmakta zorluk çekiyor.

turuncu-lacivertli ekibe 17 kez konuk olan Beşiktaş, 3 galibiyet aldı. Başakşehir, 7 maçı kazanırken 7 müsabaka eşitlikle sonuçlandı.

İki ekip arasında Başakşehir'in ev sahipliğindeki maçlarda turuncu-lacivertliler 24, siyah-beyazlılar 20 gol attı.

- İki ekip, kupada 3 kez karşılaştı

Beşiktaş ile RAMS Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 kez karşılaştı.

Kupada 2009-10 sezonundaki grup maçı, Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Beşiktaş ve RAMS Başakşehir, 2010-11 sezonunda ise finalde mücadele etti. Normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 berabere tamamlanan maçta rakibine penaltılarda 4-3 üstünlük kuran siyah-beyazlılar, kupaya uzandı.

İki takım 2020-2021 sezonunda tek maç eleme usulüne göre oynanan kupada bu kez yarı finalde rakip oldu. Tüpraş Stadı'nda karşılaşmanın normal süresi 2-2 berabere tamamlanırken Beşiktaş uzatmada Cyle Larin ile 102. dakikada bulduğu golle karşılaşmayı 3-2 kazanarak finale adını yazdırdı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
13 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
14 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
