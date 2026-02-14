Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2025-26 sezonuna, play-off ve play-out mücadelesiyle devam edilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, play-off ve play-out etaplarında ilk haftanın maç programı şöyle:
- Play-off
14 Şubat Cumartesi:
16.00 Üsküdar Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak (Çamlıca)
15 Şubat Pazar:
16.00 Ortahisar Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Vakfıkebir)
- Play-out
14 Şubat Cumartesi:
16.00 MC Sistem Yurdum-Göztepe (Prof. Dr. Yaşar Sevim)
15 Şubat Pazar:
17.00 Yenimahalle Belediyespor-Odunpazarı (Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi)
Bu arada Hentbol Kadınlar Süper Lig'de normal sezonu, Bursa Büyükşehir Belediyespor lider tamamladı.
Play-off ve play-out etapları, deplasmanlı lig usulüne göre oynanacak.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, play-off ve play-out etaplarında ilk haftanın maç programı şöyle:
- Play-off
14 Şubat Cumartesi:
16.00 Üsküdar Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak (Çamlıca)
15 Şubat Pazar:
16.00 Ortahisar Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Vakfıkebir)
- Play-out
14 Şubat Cumartesi:
16.00 MC Sistem Yurdum-Göztepe (Prof. Dr. Yaşar Sevim)
15 Şubat Pazar:
17.00 Yenimahalle Belediyespor-Odunpazarı (Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi)
Bu arada Hentbol Kadınlar Süper Lig'de normal sezonu, Bursa Büyükşehir Belediyespor lider tamamladı.
Play-off ve play-out etapları, deplasmanlı lig usulüne göre oynanacak.