Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2025-26 sezonuna, play-off ve play-out mücadelesiyle devam edilecek.



Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, play-off ve play-out etaplarında ilk haftanın maç programı şöyle:



- Play-off



14 Şubat Cumartesi:



16.00 Üsküdar Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak (Çamlıca)



15 Şubat Pazar:



16.00 Ortahisar Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Vakfıkebir)



- Play-out



14 Şubat Cumartesi:



16.00 MC Sistem Yurdum-Göztepe (Prof. Dr. Yaşar Sevim)



15 Şubat Pazar:



17.00 Yenimahalle Belediyespor-Odunpazarı (Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi)



Bu arada Hentbol Kadınlar Süper Lig'de normal sezonu, Bursa Büyükşehir Belediyespor lider tamamladı.



Play-off ve play-out etapları, deplasmanlı lig usulüne göre oynanacak.



