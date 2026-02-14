Manisa FK'da ligdeki seri bitti

Trendyol 1'inci Lig'de son 9 maçında yenilgi yüzü görmeyen ve Play-Off yolunda umutlanan Manisa Futbol Kulübü'nün serisi Esenler Erokspor deplasmanında son buldu.
Teknik direktörü Mustafa Dalcı'nın istifa etmesinin ardından Erokspor deplasmanına çıkan Manisa FK müsabakayı 3-1 kaybetti. Dalcı'dan yoksun çıktığı ilk maçı kaybeden Manisa FK, 34 puanda kaldı.
Maçın henüz 2'nci dakikasında Fransız golcüsü Diony'nin golüyle öne geçen Ege temsilcisi avantajını koruyamadı. Devre 1-1 berabere biterken, Manisa FK ikinci yarıda kalesinde 2 gol görüp puan alamadı.
Haftalar sonra mağlubiyet üzüntüsü yaşayan siyah-beyazlılar Play-Off yolunda ağır bir yara almış oldu.
