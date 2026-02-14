14 Şubat
Trabzonspor-Fenerbahçe
20:00
14 Şubat
Gençlerbirliği-Rizespor
1-023'
14 Şubat
Hoffenheim-Freiburg
17:30
14 Şubat
Sevilla-Alaves
20:30
14 Şubat
Getafe-Villarreal
18:15
14 Şubat
Espanyol-Celta Vigo
16:00
14 Şubat
VfB Stuttgart-FC Köln
20:30
14 Şubat
Werder Bremen-Bayern Munih
17:30
14 Şubat
E. Frankfurt-Mönchengladbach
17:30
14 Şubat
Hamburger SV-Union Berlin
17:30
14 Şubat
Alanyaspor-Konyaspor
17:00
14 Şubat
Leverkusen-St. Pauli
17:30
14 Şubat
Bodrum FK-Keçiörengücü
19:00
14 Şubat
Sivasspor-Vanspor FK
16:00
14 Şubat
Erzurumspor-A.Demirspor
3-061'
14 Şubat
Bandırmaspor-Serik Belediyespor
0-257'
14 Şubat
Real Madrid-Real Sociedad
23:00

Muğlaspor zirve yolunda kritik dönemeçte

Muğlaspor 15 Şubat Pazar günü deplasmanda Erbaaspor'un rakibi olacak.

14 Şubat 2026
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA


2'nci Lig Beyaz Grup'ta Muğlaspor, Erbaaspor deplasmanına gidiyor.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde İnegölspor'u 3-0 yenip 5'te 5 yapan ve 14 maçtır yenilmeyen Muğlaspor 15 Şubat Pazar günü deplasmanda  Erbaaspor'un rakibi olacak. Erbaa İlçe Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak. Bir maçı eksik 53 puanla 2'nci sırada yer alan Muğlaspor'un teknik direktörü Besim Durmuş zorlu bir deplasman maçına çıkacaklarını söyledi. Zirve yarışında her karşılaşmanın son derece önemli olduğunu vurgulayan deneyimli teknik adam, "Lider Batman Petrolspor'un 1 puan gerisindeyiz. Takibimiz sürüyor, hata yapmak istemiyoruz" dedi.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 22 6 5 11 26 31 23
12 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
13 Rizespor 22 4 9 9 24 33 21
14 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
