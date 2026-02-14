Serikspor, Bandırma deplasmanından 3 puanla ayrıldı

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Erzurumspor Serikspor deplasmanda Bandırmaspor'u 3-0 mağlup etti.
Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 45+6'da penaltıdan Jetmir Topalli, 49. dakikada Alan Montes ve 90+7'de Gökhan Altıparmak kaydetti. Ev sahibi ekipte Amidou Badji 36. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte Serikspor 29 puana ulaşırken Bandırmaspor 36 puanda kaldı.
Ligin sonraki maçında Bandırmaspor, Manisa FK'ye konuk olacak. Serikspor ise Çorum FK'yi ağırlayacak.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Egemen Savran, Yusuf Susuz
Bandırmaspor: Arda Özçimen, Fall, Kehinde, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 75 Enes Çinemre), Abdülkadir Parmak, Kerim Alıcı (Dk. 70 Oğuz Ceylan), Badji, Emirhan Acar (Dk. 52 Kaan Akyazı), Atınç Nukan, Enes Aydın (Dk. 70 Hountondji), Mücahit Albayrak (Dk. 70 Yusuf Can Esendemir)
Serikspor: Veysel Sapan, Martynov, Cengiz Demir (Dk. 69 Caner Cavlan), Sadygov (Dk. 28 Nwachukwu), Selim Dilli, Bilal Ceylan (Dk. 69 Skvortsov), Castro, Burak Asan, Nalepa (Dk. 74 Şeref Özcan), Gökhan Altıparmak, Topalli (Dk. 74 Adeola)
Goller: Dk. 45+5 Topalli (Penaltıdan), Dk. 49 Castro, Dk. 90+6 Gökhan Altıparmak (Serikspor)
Kırmızı kart: Dk. 36 Badji (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 40 Muhammet Gümüşkaya, Dk. 45+4 Atınç Nukan (Bandırmaspor)