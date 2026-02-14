14 Şubat
Trabzonspor-Fenerbahçe
20:00
14 Şubat
Gençlerbirliği-Rizespor
2-2
14 Şubat
Hoffenheim-Freiburg
17:30
14 Şubat
Sevilla-Alaves
20:30
14 Şubat
Getafe-Villarreal
18:15
14 Şubat
Espanyol-Celta Vigo
0-025'
14 Şubat
VfB Stuttgart-FC Köln
20:30
14 Şubat
Werder Bremen-Bayern Munih
17:30
14 Şubat
E. Frankfurt-Mönchengladbach
17:30
14 Şubat
Hamburger SV-Union Berlin
17:30
14 Şubat
Alanyaspor-Konyaspor
17:00
14 Şubat
Leverkusen-St. Pauli
17:30
14 Şubat
Bodrum FK-Keçiörengücü
19:00
14 Şubat
Sivasspor-Vanspor FK
1-023'
14 Şubat
Erzurumspor-A.Demirspor
7-0
14 Şubat
Bandırmaspor-Serik Belediyespor
0-3
14 Şubat
Real Madrid-Real Sociedad
23:00

Serikspor, Bandırma deplasmanından 3 puanla ayrıldı

TFF 1. Lig'in 25. haftasında Serikspor, deplasmanda Bandırmaspor'u 3-0 mağlup etti.

calendar 14 Şubat 2026 15:36 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2026 15:49
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Serikspor, Bandırma deplasmanından 3 puanla ayrıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Erzurumspor Serikspor deplasmanda Bandırmaspor'u 3-0 mağlup etti.
 
Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 45+6'da penaltıdan Jetmir Topalli, 49. dakikada Alan Montes ve 90+7'de Gökhan Altıparmak kaydetti. Ev sahibi ekipte Amidou Badji 36. dakikada kırmızı kart gördü.
 
Bu sonuçla birlikte Serikspor 29 puana ulaşırken Bandırmaspor 36 puanda kaldı.
 
Ligin sonraki maçında Bandırmaspor, Manisa FK'ye konuk olacak. Serikspor ise Çorum FK'yi ağırlayacak.
 
Stat: Bandırma 17 Eylül
 
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Egemen Savran, Yusuf Susuz
 
Bandırmaspor: Arda Özçimen, Fall, Kehinde, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 75 Enes Çinemre), Abdülkadir Parmak, Kerim Alıcı (Dk. 70 Oğuz Ceylan), Badji, Emirhan Acar (Dk. 52 Kaan Akyazı), Atınç Nukan, Enes Aydın (Dk. 70 Hountondji), Mücahit Albayrak (Dk. 70 Yusuf Can Esendemir)
 
Serikspor: Veysel Sapan, Martynov, Cengiz Demir (Dk. 69 Caner Cavlan), Sadygov (Dk. 28 Nwachukwu), Selim Dilli, Bilal Ceylan (Dk. 69 Skvortsov), Castro, Burak Asan, Nalepa (Dk. 74 Şeref Özcan), Gökhan Altıparmak, Topalli (Dk. 74 Adeola)
 
Goller: Dk. 45+5 Topalli (Penaltıdan), Dk. 49 Castro, Dk. 90+6 Gökhan Altıparmak (Serikspor)
 
Kırmızı kart: Dk. 36 Badji (Bandırmaspor)
 
Sarı kartlar: Dk. 40 Muhammet Gümüşkaya, Dk. 45+4 Atınç Nukan (Bandırmaspor)
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Gençlerbirliği 22 7 4 11 28 32 25
11 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
12 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
13 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
14 Rizespor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
