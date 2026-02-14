14 Şubat
Trabzonspor-Fenerbahçe
20:00
14 Şubat
Gençlerbirliği-Rizespor
14:30
14 Şubat
Hoffenheim-Freiburg
17:30
14 Şubat
Sevilla-Alaves
20:30
14 Şubat
Getafe-Villarreal
18:15
14 Şubat
Espanyol-Celta Vigo
16:00
14 Şubat
VfB Stuttgart-FC Köln
20:30
14 Şubat
Werder Bremen-Bayern Munih
17:30
14 Şubat
E. Frankfurt-Mönchengladbach
17:30
14 Şubat
Hamburger SV-Union Berlin
17:30
14 Şubat
Alanyaspor-Konyaspor
17:00
14 Şubat
Leverkusen-St. Pauli
17:30
14 Şubat
Bodrum FK-Keçiörengücü
19:00
14 Şubat
Sivasspor-Vanspor FK
16:00
14 Şubat
Erzurumspor-A.Demirspor
13:30
14 Şubat
Bandırmaspor-Serik Belediyespor
13:30
14 Şubat
Real Madrid-Real Sociedad
23:00

NBA All-Star 2026'da şampiyon Vince Carter'ın takımı!

Mini turnuva formatında oynanan Rising Stars organizasyonunda Vince Carter'ın yönettiği ekip zafere ulaştı.

calendar 14 Şubat 2026 12:14
Haber: AA, Fotoğraf: AA
NBA All-Star 2026'da şampiyon Vince Carter'ın takımı!
NBA All-Star 2026 organizasyonunda "Yükselen Yıldızlar" (Rising Star) maçlarını Vince Carter'ın yönettiği takım kazandı.
 
Kadrolarında çaylak ve ikinci yıl basketbolcuları ile NBA Gelişim Ligi oyuncularını barındıran takımların karşılaştığı yükselen yıldızlar, dört takımın katılımıyla mini turnuva olarak düzenlendi.
 
İlk yarı finalde Carmelo Anthony'nin takımı Austin Rivers'ın takımına 40-34, ikinci mücadelede ise Vince Carter'ın takımı Tracy McGrady'nin takımına 41-36 üstünlük sağladı.
 
Final mücadelesinde Vince Carter yönetimindeki takım, Carmelo Anthony'nin takımını 25-24 mağlup etti.
 
Yarı finalde 17, finalde ise 6 sayı kaydeden Philadelphia 76ers'ın çaylağı VJ Edgecombe, "Yükselen Yıldızlar" MVP'si seçildi.
 
Finali kazanan Vince Carter'ın takımında, VJ Edgecombe (Philadelphia 76ers), Derik Queen (New Orleans Pelicans), Kyshawn George (Washington Wizards), Matas Buzelis (Chicago Bulls), Egor Dёmin (Brooklyn Nets), Jaylen Wells (Memphis Grizzlies) ve Carter Bryant (San Antonio Spurs) yer aldı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
13 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
14 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
