Altekma evinde Akkuş'a karşı

CEV Challenge Kupası çeyrek final ilk maçında hafta içinde deplasmanda Romanya ekibi SCM Zalau'yu 3-2 yenerek rövanş öncesi büyük avantaj yakalayan Altekma, 15 Şubat Pazar günü Efeler Ligi 19'uncu hafta mücadelesinde Akkuş Belediyespor'u konuk edecek.
İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak müsabakayı Caner Çildir, Eyüpcan Kayışoğlu hakem ikilisi yönetecek.
Karşılaşmanın biletleri 100 TL'den satışa sunuldu. Ligde 18 maçta 8 galibiyet alan 8'inci sıradaki İzmir ekibi, 17 müsabakada 4 galibiyeti bulunan düşme hattındaki Ordu temsilcisini ilk yarıda deplasmanda 3-0 yenmişti.
