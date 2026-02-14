14 Şubat
Trabzonspor-Fenerbahçe
20:00
14 Şubat
Gençlerbirliği-Rizespor
14:30
14 Şubat
Hoffenheim-Freiburg
17:30
14 Şubat
Sevilla-Alaves
20:30
14 Şubat
Getafe-Villarreal
18:15
14 Şubat
Espanyol-Celta Vigo
16:00
14 Şubat
VfB Stuttgart-FC Köln
20:30
14 Şubat
Werder Bremen-Bayern Munih
17:30
14 Şubat
E. Frankfurt-Mönchengladbach
17:30
14 Şubat
Hamburger SV-Union Berlin
17:30
14 Şubat
Alanyaspor-Konyaspor
17:00
14 Şubat
Leverkusen-St. Pauli
17:30
14 Şubat
Bodrum FK-Keçiörengücü
19:00
14 Şubat
Sivasspor-Vanspor FK
16:00
14 Şubat
Erzurumspor-A.Demirspor
13:30
14 Şubat
Bandırmaspor-Serik Belediyespor
13:30
14 Şubat
Real Madrid-Real Sociedad
23:00

İşte Fatih Tekke'nin Fenerbahçe maçında galibiyet planı

Trabzonspor, Fenerbahçe derbisinde taraftar desteğini de arkasına alarak daha coşkulu ama sakin, özgüvenli bir performansla galibiyeti hedefliyor.

calendar 14 Şubat 2026 09:27
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
İşte Fatih Tekke'nin Fenerbahçe maçında galibiyet planı
Trabzonspor, evinde Fenerbahçe ile oynayacağı derbiye yüksek motivasyon, oyun aklı ve özel bir taktik planla çıkacak.

Rakibin en güçlü yönlerinden birisi olan orta sahada Folcarelli-Ouali ikilisinin uyumunu çok iyi kullanmayı düşünen Fatih Tekke'nin, ayrıca farklı bir plan hazırlayarak bu oyuncular üzerindeki yükü hafifletmeye çalışacağı da belirtildi.

Büyük maçlar öncesinde oyuncularının üzerinde ekstra bir baskı ortamı oluşmasını istemeyen teknik ekip, tecrübeli isimlerden ve daha önce Türkiye'de büyük maç heyecanı yaşayan oyunculardan takım arkadaşlarına bu konuda yardımcı olmasını istedi.

OYUNCULARDAN İSTEK

Teknik ekip, oyunculardan maç içerisinde sakin kalmaları, özgüvenli olmalarını ve yüksek tempoda mücadele ederek taraftarların da desteğiyle oyunu daha çok kontrol etmelerini istedi. Ayrıca Tekke'nin derbide rakibin yıldız isimlerine karşı özel bir önlem almayacağı ve takım oyununa sadık kalmanın ön planda tutulacağı belirtildi.

GOL AYAKLARI ONUACHU VE MUÇI

Trabzonspor'un Fenerbahçe maçındaki en önemli silahı yine golcüsü Paul Onuachu olacak. Samsunspor ile oynanan maçta bir sakatlık yaşayan ve bu nedenle hafta içerisinde kaçırdığı antrenmanlar nedeniyle korku yaşatan Onuachu'yu Fenerbahçe ceza sahasında daha çok topla buluşturmak isteyen teknik direktör Fatih Tekke, onun bitiriciliğinden yararlanmaya çalışacak. Ayrıca Trabzonspor'un gizli golcüsü Ernest Muçi de takımın gol yollarında daha etkili olması için sık sık şut tehdidinde bulunacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
13 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
14 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
