14 Şubat
Trabzonspor-Fenerbahçe
20:00
14 Şubat
Gençlerbirliği-Rizespor
14:30
14 Şubat
Hoffenheim-Freiburg
17:30
14 Şubat
Sevilla-Alaves
20:30
14 Şubat
Getafe-Villarreal
18:15
14 Şubat
Espanyol-Celta Vigo
16:00
14 Şubat
VfB Stuttgart-FC Köln
20:30
14 Şubat
Werder Bremen-Bayern Munih
17:30
14 Şubat
E. Frankfurt-Mönchengladbach
17:30
14 Şubat
Hamburger SV-Union Berlin
17:30
14 Şubat
Alanyaspor-Konyaspor
17:00
14 Şubat
Leverkusen-St. Pauli
17:30
14 Şubat
Bodrum FK-Keçiörengücü
19:00
14 Şubat
Sivasspor-Vanspor FK
16:00
14 Şubat
Erzurumspor-A.Demirspor
13:30
14 Şubat
Bandırmaspor-Serik Belediyespor
13:30
14 Şubat
Real Madrid-Real Sociedad
23:00

Beşiktaş'ın Altay planı Ersin ve Devis'e bağlı!

Ara transferde Manchester United'dan Altay Bayındır'ı kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, sezon sonunu işaret etti.

calendar 14 Şubat 2026 09:51 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2026 09:58
Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ın Altay planı Ersin ve Devis'e bağlı!
Beşiktaş, kış transfer döneminin son günlerinde Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır için hamle yapmıştı. 
 
İngiliz devi, tecrübeli kaleciyi devre arasında göndermeye sıcak bakmadı. Ancak İngiliz medyasındaki haberlerde, sezon sonunda gelecek tekliflerin değerlendirmeye alınabileceği ve yaz transfer döneminde ayrılığa izin verilebileceği ifade edildi.
 
KENDİ KADERLERİ KENDİ ELLERİNDE
 
Beşiktaş, elindeki kalecilerin performanslarına göre sezon sonunda yeni bir hamle yapabilir.
 
Takvim'de yer alan habere göre, devre arasında takıma katılan Devis Vasquez ile Ersin Destanoğlu'nun sezonun kalan bölümünde ortaya koyacağı performans, gelecek yılın kadro yapılanmasında belirleyici olacak.
 
Teknik heyetin iki ismin form durumuna göre karar vereceği öğrenildi. Kartal, Altay Bayındır ile iletişimi kesmiş değil. Yönetimin, yaz döneminde şartları zorlayarak bu transferi bitirmeye çalışacağı gelen haberler arasında...
 
Bu sezon Manchester United'ta 6 maçta görev alan 27 yaşındaki Altay, kalesinde 11 gol gördü... Milli kalecinin kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
13 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
14 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.