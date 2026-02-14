14 Şubat
Trabzonspor-Fenerbahçe
20:00
Gençlerbirliği-Rizespor
14:30
Hoffenheim-Freiburg
17:30
Sevilla-Alaves
20:30
Getafe-Villarreal
18:15
Espanyol-Celta Vigo
16:00
VfB Stuttgart-FC Köln
20:30
Werder Bremen-Bayern Munih
17:30
E. Frankfurt-Mönchengladbach
17:30
Hamburger SV-Union Berlin
17:30
Alanyaspor-Konyaspor
17:00
Leverkusen-St. Pauli
17:30
Bodrum FK-Keçiörengücü
19:00
Sivasspor-Vanspor FK
16:00
Erzurumspor-A.Demirspor
13:30
Bandırmaspor-Serik Belediyespor
13:30
Real Madrid-Real Sociedad
23:00

Galatasaray, Fenerbahçe'yi şikayet etti: Hakan Çağrı Balta

Fenerbahçe, Galatasaray'dan Hakan Çağrı Balta ile anlaştı. Fenerbahçe, bu gelişme sonrası sarı-kırmızılılara mail de gönderdi. Galatasaray, Fenerbahçe'yi TFF'ye şikayet etti. İşte yaşananlar...

calendar 14 Şubat 2026 10:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Instagram
Galatasaray'ın altyapısında forma giyen Hakan Çağrı Balta ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

17 yaşındaki genç futbolcu, Galatasaray'dan gelen sözleşme teklifini kabul etmedi ve takımdan ayrılma kararı aldı. Hakan Çağrı Balta, 18 yaşına girdiğinde Galatasaray'dan ayrılmayı planlıyor. [15 Mayıs 2026]

FENERBAHÇE ANLAŞTI

Fenerbahçe, bu gelişmenin ardından Hakan Çağrı Balta için devreye girdi ve genç futbolcu ile prensip anlaşmasına vardı.

FENERBAHÇE'DEN MAİL

Yakup Çınar'ın haberine göre, sarı-lacivertliler, oyuncu ile anlaşmasının ardından Galatasaray'a, "Hakan Çağrı Balta ile ilgileniyoruz, oyuncu tarafıyla anlaştık, eğer uygun görürseniz, yetiştirme bedelini ödeyip kadromuza katmak istiyoruz." ifadelerinin yer aldığı bir mail gönderdi.

GALATASARAY'DAN TFF'YE ŞİKAYET

Galatasaray, Fenerbahçe'nin bu mailine sert bir maille cevap verdi. Sarı-kırmızılılar, mail sonrası bu konuda Fenerbahçe'yi TFF'ye şikayet etti.

Galatasaray'ın U19 Takımı'nda forma giyen genç santrfor Hakan Çağrı Balta, bu sezon 21 maçta 6 kez gol sevinci yaşadı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
13 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
14 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
