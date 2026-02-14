14 Şubat
Trabzonspor-Fenerbahçe
20:00
14 Şubat
Gençlerbirliği-Rizespor
14:30
14 Şubat
Hoffenheim-Freiburg
17:30
14 Şubat
Sevilla-Alaves
20:30
14 Şubat
Getafe-Villarreal
18:15
14 Şubat
Espanyol-Celta Vigo
16:00
14 Şubat
VfB Stuttgart-FC Köln
20:30
14 Şubat
Werder Bremen-Bayern Munih
17:30
14 Şubat
E. Frankfurt-Mönchengladbach
17:30
14 Şubat
Hamburger SV-Union Berlin
17:30
14 Şubat
Alanyaspor-Konyaspor
17:00
14 Şubat
Leverkusen-St. Pauli
17:30
14 Şubat
Bodrum FK-Keçiörengücü
19:00
14 Şubat
Sivasspor-Vanspor FK
16:00
14 Şubat
Erzurumspor-A.Demirspor
13:30
14 Şubat
Bandırmaspor-Serik Belediyespor
13:30
14 Şubat
Real Madrid-Real Sociedad
23:00

Tedesco'dan Trabzonspor için cesur plan!

Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanında Kadıköy'deki maçlardaki gibi cesur ve baskılı oynayacak.

calendar 14 Şubat 2026 09:33
Haber: Takvim, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Tedesco'dan Trabzonspor için cesur plan!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren haftada Fenerbahçe, zorlu Trabzonspor deplasmanına çıkıyor. Sarı-Lacivertliler için sezonun en kritik virajlarından biri olarak görülen mücadelede tek hedef galibiyet.

BERABERLİK DÜŞÜNCESİ YOK
CESUR OYUN ANLAYIŞI

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco ise tüm planlarını 3 puan üzerine kurmuş durumda. Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Tedesco'nun kafasında beraberlik senaryosu bulunmuyor. İtalyan teknik adam, takımını sahaya kazanma odaklı ve cesur bir oyun anlayışıyla sürmeye hazırlanıyor.

ÖN ALAN BASKISI

Kadıköy'deki baskılı ve tempolu oyun karakterinin Trabzon deplasmanında da sahaya yansıtılması bekleniyor. Teknik heyetin analizlerinde Bordo-Mavililer'in savunma hattına yoğunlaşıldığı öğrenildi. Özellikle ön alan baskısıyla rakibi hataya zorlamak, topu hızlı kazanarak geçiş oyununda etkili olmak planın temelini oluşturuyor.

Sarı-Lacivertliler'in referans aldığı maç ise Süper Kupa finalinde Galatasaray karşısında ortaya koyduğu oyun. O karşılaşmadaki agresif pres, tempolu hücum organizasyonları ve topa hükmeden yapı, Trabzon deplasmanında da sahaya yansıtılmak isteniyor.

ONUACHU'YA ÖNLEM

İki maçlık cezasını tamamlayan Milan Skriniar sahalara dönüyor. Slovak stoper, Trabzonspor karşılaşmasında formasına kavuşacak.

Fenerbahçe'nin kaptanı olan tecrübeli savunma oyuncusunun, Bordo- Mavililer'in golcü ismi Paul Onuachu ile birebir eşleşmesi bekleniyor. Teknik heyetin, özellikle hava toplarındaki etkinliğiyle öne çıkan Onuachu'ya karşı savunmanın merkezinde Milan Skriniar'a özel görev verdiği öğrenildi.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
13 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
14 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
