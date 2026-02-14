14 Şubat
Trabzonspor-Fenerbahçe
20:00
14 Şubat
Gençlerbirliği-Rizespor
14:30
14 Şubat
Hoffenheim-Freiburg
17:30
14 Şubat
Sevilla-Alaves
20:30
14 Şubat
Getafe-Villarreal
18:15
14 Şubat
Espanyol-Celta Vigo
16:00
14 Şubat
VfB Stuttgart-FC Köln
20:30
14 Şubat
Werder Bremen-Bayern Munih
17:30
14 Şubat
E. Frankfurt-Mönchengladbach
17:30
14 Şubat
Hamburger SV-Union Berlin
17:30
14 Şubat
Alanyaspor-Konyaspor
17:00
14 Şubat
Leverkusen-St. Pauli
17:30
14 Şubat
Bodrum FK-Keçiörengücü
19:00
14 Şubat
Sivasspor-Vanspor FK
16:00
14 Şubat
Erzurumspor-A.Demirspor
13:30
14 Şubat
Bandırmaspor-Serik Belediyespor
13:30
14 Şubat
Real Madrid-Real Sociedad
23:00

Osimhen, Eyüpspor maçına damga vurdu!

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Eyüpspor maçında yaptığı iki asist, bitmeyen mücadelesi ve maç sonu taraftarla bütünleşen görüntüsüyle galibiyete damga vurdu.

calendar 14 Şubat 2026 10:49
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Osimhen, Eyüpspor maçına damga vurdu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.





Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen dün gece Eyüpspor karşısında attığı gollerle değil, yaptığı asistlerle sahaya damga vurmayı başardı.

Sarı-kırmızılı ekibin Mauro İcardi ile ilk bulduğu golde ortayı yapan tecrübeli oyuncu, Arjantinli yıldızın üçüncü golünde de Onguene'nin pasında araya girerek Tangocu'ya topu çıkaran isim oldu.

Çok mücadele eden, yeri geldiğinde savunmaya kadar gelip arkadaşlarına yardım eden Osimhen'in attığı bir gol ise ofsayta takıldı. 90 dakika sahada kaldığı karşılaşmanın sonunda kızıyla birlikte galibiyeti kutlayan başarılı golcü, taraftarların coşkulu tezahüratlarına üçlü çektirerek karşılık verdi.

JUVE ROTASYONU

Salı akşamı Juventus ile karşılaşacak Galatasaray, dünkü Eyüpspor maçında rotasyona gitti. Sol bekte Jakobs yerine Eren Elmalı görev yaptı. Fransız sağ bek Sacha Boey ilk 11'e girdi ve Sallai yedek soyundu. Osimhen'in yanında İcardi'yi başlatan Okan Buruk, Torreira-Sallai-Barış Alper üçlüsünü Juventus'a sakladı. Manchester City deplasmanında ayak bileğinden sakatlanan Leroy Sane'nin 15 günlük tedavisi sona erdi. Perşembe günü son taktik çalışmada takıma dönen Sane, dün Eyüpspor maçında riske edilmedi. Alman yıldız kritik Juventus sınavında kadroda olacak. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
13 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
14 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
