14 Şubat
Trabzonspor-Fenerbahçe
20:00
14 Şubat
Gençlerbirliği-Rizespor
14:30
14 Şubat
Hoffenheim-Freiburg
17:30
14 Şubat
Sevilla-Alaves
20:30
14 Şubat
Getafe-Villarreal
18:15
14 Şubat
Espanyol-Celta Vigo
16:00
14 Şubat
VfB Stuttgart-FC Köln
20:30
14 Şubat
Werder Bremen-Bayern Munih
17:30
14 Şubat
E. Frankfurt-Mönchengladbach
17:30
14 Şubat
Hamburger SV-Union Berlin
17:30
14 Şubat
Alanyaspor-Konyaspor
17:00
14 Şubat
Leverkusen-St. Pauli
17:30
14 Şubat
Bodrum FK-Keçiörengücü
19:00
14 Şubat
Sivasspor-Vanspor FK
16:00
14 Şubat
Erzurumspor-A.Demirspor
13:30
14 Şubat
Bandırmaspor-Serik Belediyespor
13:30
14 Şubat
Real Madrid-Real Sociedad
23:00

Türk Telekom Fenerbahçe Beko'dan rövanşı almak istiyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında sahasında Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak Türk Telekom'da basketbolcular Marko Simonovic ve Kyle Alexander maç hakkında konuştu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında sahasında Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak Türk Telekom'da basketbolcular Marko Simonovic ve Kyle Alexander, ilk yarıdaki maçın rövanşını almayı hedefliyor.

Simonovic, ligin en güçlü ekiplerinden birine karşı oynayacaklarını belirterek, bu tür maçlarda sahaya her zaman daha fazla enerji ve mücadele koymaları gerektiğini söyledi.

İlk yarıda oynanan karşılaşmada istedikleri performansı sergileyemediklerini dile getiren Simonovic, "Şimdi kendi sahamızda oynayacağız. İlk maça göre çok daha iyi hazırlanacağız. Bu tür takımlara karşı nasıl oynamamız gerektiğini biliyoruz. Zor olacak ama şu an hazır olduğumuzu düşünüyorum. Gerçekten çok iyi hissediyorum."

"Sezon başından bu yana takım içinde çok iyi bir kimya var. Sezona birkaç mağlubiyetle iyi başlayamadık ama sonrasında giderek daha iyi oynamaya başladık ve şu anda iyi bir noktadayız. BKT Avrupa Kupası'nda normal sezonundaki son maçımızı oynadık. Şimdi Türkiye Ligi'ndeki maça odaklandık. Milli takım arasından sonra da BKT Avrupa Kupası play-off'larına hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de üçüncü yılı olduğunu ve üç farklı takımda oynadığını hatırlatan Karadağlı pivot, "Artık ligi tanıyorum, nasıl işlediğini biliyorum. Oynaması gerçekten çok zor bir lig ama bu rekabeti çok seviyorum. Daha önce oynadığım takımları da, özellikle şu an forma giydiğim takımı da çok seviyorum. Bu şekilde devam etmek istiyorum. Sonuçların da olumlu yönde geldiğini düşünüyorum. Şu anda önceliğimiz Fenerbahçe maçı. BKT Avrupa Kupası'nda kısa bir ara var. Ama 8'li finaldeki Manresa maçını kendi sahamızda oynayacağız. Hedefimizin ne olduğunu biliyoruz. Bu maçı kazanmak, doğru oyunu oynamak ve turnuvada ne kadar ileri gitmek istediğimizi göstermek zorundayız." diye konuştu.

Ankara'daki taraftarları sevdiğini vurgulayan Simonovic, "Her maçta bizi destekliyorlar. İster Avrupa olsun ister Türkiye Ligi, her zaman buradalar. Özellikle büyük maçlarda verdikleri desteği çok net görüyoruz. Onlara şunu söylemek istiyorum: Her maça gelsinler. Bu taraftarların önünde oynamayı gerçekten çok seviyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Başkent ekibinin Kanadalı oyuncusu Kyle Alexander ise Fenerbahçe Beko karşısında galibiyet alacaklarını düşündüğünü belirterek, "Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız ve sahaya doğru şekilde çıkmamız gerekiyor; savunmada hazır, agresif ve mücadeleci olmalıyız. Takım olarak iyi bir noktadayız ve rekabete hazırız. Erdem harika bir koç, her rakibe karşı bizi her zaman çok iyi hazırlıyor. Biz de bu doğrultuda hazırlanıyoruz ve sahaya yüksek seviyede rekabet etmeye hazır çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Alexander, BKT Avrupa Kupası'nın 8'li final turundaki BAXI Manresa eşleşmesine ilişkin, "Manresa'yı tanıyorum, İspanya'da iki buçuk yıl oynadım. İspanyol takımları gerçekten çok iyi, çok teknik takımlar. Bu eşleşmeye de iyi hazırlanmalıyız. Kendi sahamızda oynayacak olmamız önemli bir avantaj ve bu maçın üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum. Ankara'da oynamak harika bir duygu. Taraftarlarımızın burada olması bizim için çok büyük bir artı. İç sahada oynamanın getirdiği enerji, hazırlık ve rutin fark yaratıyor. Taraftarlarımız bizi desteklediğinde ekstra enerji veriyor ve kazanma şansımızı artırıyor. Onları seviyoruz, destekleri için teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
13 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
14 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
