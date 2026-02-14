14 Şubat
Trabzonspor-Fenerbahçe
20:00
14 Şubat
Gençlerbirliği-Rizespor
14:30
14 Şubat
Hoffenheim-Freiburg
17:30
14 Şubat
Sevilla-Alaves
20:30
14 Şubat
Getafe-Villarreal
18:15
14 Şubat
Espanyol-Celta Vigo
16:00
14 Şubat
VfB Stuttgart-FC Köln
20:30
14 Şubat
Werder Bremen-Bayern Munih
17:30
14 Şubat
E. Frankfurt-Mönchengladbach
17:30
14 Şubat
Hamburger SV-Union Berlin
17:30
14 Şubat
Alanyaspor-Konyaspor
17:00
14 Şubat
Leverkusen-St. Pauli
17:30
14 Şubat
Bodrum FK-Keçiörengücü
19:00
14 Şubat
Sivasspor-Vanspor FK
16:00
14 Şubat
Erzurumspor-A.Demirspor
13:30
14 Şubat
Bandırmaspor-Serik Belediyespor
13:30
14 Şubat
Real Madrid-Real Sociedad
23:00

Gaziantep'te Kocaelispor deplasmanı öncesi 2 eksik

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Kocaelispor deplasmanına gidiyor.

calendar 14 Şubat 2026 11:57 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2026 12:43
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gaziantep'te Kocaelispor deplasmanı öncesi 2 eksik
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 15 Şubat Pazar günü Kocaelispor'a konuk olacak.

Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda saat 14.30'da oynanacak karşılaşmayı hakem Fatih Tokail yönetecek.

Ligde çıktığı 21 karşılaşmada 7'şer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet alan kırmızı-siyahlı ekip, 28 puanla 8. sırada yer alıyor.

Gaziantep ekibinde kart cezalısı Camara ve sakatlığı bulunan Mbakata bu maçta forma giyemeyecek.

Güneydoğu temsilcisinde kart sınırında bulunan Draguş ve Melih Kabasakal, bu maçta kart görmeleri durumunda 23. hafta Trabzonspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

- İki takımın maçları

Süper Lig'de ilk kez 14 Eylül 2025'te Kocaelispor'u konuk eden kırmızı-siyahlı ekip, bu karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Bu müsabaka, iki takımın ligde oynayacağı ikinci karşılaşma olacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
13 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
14 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.