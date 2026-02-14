Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde liderliğini sürdüren Gaziantep Basketbol, aldığı galibiyetlerle Süper Lig hedefine emin adımlarla ilerliyor.



Ligde çıktığı 23 maçta 21 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Gaziantep Basketbol, topladığı 44 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.



Güneydoğu temsilcisi, Süper Lig'den düştükten sonra 3. sezonunu geçirdiği Türkiye Basketbol Ligi'nde 23. haftalar itibarıyla da en iyi dönemini geçiriyor.



Geçen sezon 23. haftada 12 mağlubiyet, 11 galibiyet alan kırmızı-siyahlı ekip, 2023-2024 döneminde ise 5 mağlubiyet 18 galibiyet ile oynamıştı.



Son 14 maçını kazanan Gaziantep ekibi, sezon başında koyduğu Süper Lig hedefi için emin adımlarla yoluna devam ediyor.



- "Kazanma alışkanlığı elde ettik"



Başantrenör Şemsettin Baş, takımın kazanma alışkanlığı elde ettiğini, alınan pozitif sonuçların devam eden maçlarda takımın oyununa da yansıdığını söyledi.



Kendi sistemine takımın adapte olmasıyla birlikte başarılı sonuçlar almaya başladıklarını ifade eden Baş, şunları kaydetti:



"Galibiyetler hem çocukları hem de kulübü iştahlandırıyor. Koyduğumuz hedefler doğrultusunda ilerlemeye devam ediyoruz. Sezon boyu 17 iç saha maçımız var, hepsini kazanmak istiyoruz demiştik. İçeri de 5 maçımız kaldı. Onları da kazanmak istiyoruz. Her maçı en iyi şekilde oynayıp kazanmak veya en azından 40 dakika inanılmaz savaşıp mücadele etmek istiyoruz. Çocuklar şu ana kadar bunu yerine getirdi."



- "Şampiyonluk daha önemli"



Kulüp tarihinin ligdeki hem skor olarak hem de oyun olarak en iyi dönemini geçirmesiyle ilgili konuşan Baş, "Rekorlar çok önemli ancak takımın sezon sonu şampiyon olması bizim için çok daha önemli. İstatistik anlamında bizimde istediklerimiz hem rakiplere göre avantaj sağlamak ama daha da önemlisi sezon sonu şampiyonluk." dedi.



Baş, sezon başından beri sakatlanan oyunculardan dolayı talihsizlik yaşadıklarını, halen sakatlıkların devam ettiğini, dezavantajlı olmalarına rağmen kazanmayı bildiklerini söyledi.



- Taraftara çağrı



Oyuncularıyla birlikte takım olarak emeklerinin karşılıklarını aldıkları için mutlu olduklarını dile getiren Baş, şunları kaydetti:



"Totalde 10 maçımız var, her maçı kazanmak istiyoruz. Çocuklar çok iyi karakterler, iyi bir aile havası yakaladık, iç saha maçlarımıza taraftarlarımızı mutlaka bekliyoruz. Ligin boyu kısalıyor, sezon sonu yaklaşıyor. Gaziantep şehri Süper Lig'i hak ediyor. Taraftarımızın tribinü doldurmasını istiyoruz."



