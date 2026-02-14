14 Şubat
Erzurumspor'dan evinde bol gollü galibiyet!

Trendyol 1. Lig'de Erzurum FK evinde Adana Demirspor'u net bir skorla mağlup etti.

calendar 14 Şubat 2026 15:36 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2026 15:47
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Erzurumspor'dan evinde bol gollü galibiyet!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig'in 25. hafta maçında Erzurumspor FK, evinde ağırladığı Adana Demirspor'u 7-0 mağlup etti.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan maçta Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri; 29. dakikada Murat Cem Akpınar, 37. dakikada Adem Eren Kabak, 51. dakikada penaltıdan Eren Tozlu, 80 ve 90+1. dakikalarda Cheikne Sylla, 86. dakikada Martin Rodriguez ve 88. dakikada İlkan Sever kaydetti.

Erzurumspor FK, aldığı galibiyetle puanını 51'e yükselterek liderlik yarışını sürdürdü ve evindeki namağlup serisini devam ettirdi.

Bu sezon henüz maç kazanamayan Adana Demirspor ise -40 puanla ligin son sırasında kaldı.

Erzurumspor FK, gelecek hafta Keçiörengücü ile deplasmanda karşılaşacak; Adana Demirspor ise evinde Sivasspor'u ağırlayacak.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Burak Olcar, Cem Özbay, Enes Biroğlu

Erzurumspor FK: Orbanic, Ali Ülgen, Gerxhaliu, Yakup Kırtay (Dk. 46 Ömer Arda Kara), Cengizhan Bayrak, Adem Eren Kabak (Dk. 46 Sefa Akgün), Fernando (Dk. 67 İlkan Sever), Murat Cem Akpınar, Rodriguez, Mustafa Fettahoğlu (Dk. 46 Hüsamettin Yener), Eren Tozlu (Dk. 59 Sylla)

Adana Demirspor: Murat Uğur Eser, Aykut Sarıkaya, Yusuf Buğra Demirkıran (Dk. 89 Ahmet Yılmaz), Mert Menemencioğlu, Osman Kaynak, Enes Demirtaş, Toprak Bayar, Kürşat Türkeş Küçük, Mustafa Bozkurt (Dk. 67 Seyfi Ege Irga), Gökdeniz Tunç (Dk. 90 Hasan Kaya), Muhammed Ahmet Ergen (Dk. 59 Kayra Saygan)

Goller: Dk. 29 Murat Cem Akpınar, Dk. 37 Adem Eren Kabak, Dk. 51 Eren Tozlu (penaltıdan), Dk. 80, 90+1 Sylla, Dk. 85 Rodriguez, Dk. 88 İlkan Sever (Erzurumspor FK)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Gençlerbirliği 22 7 4 11 28 32 25
11 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
12 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
13 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
14 Rizespor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
