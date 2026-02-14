14 Şubat
Trabzonspor-Fenerbahçe
20:00
14 Şubat
Gençlerbirliği-Rizespor
2-2
14 Şubat
Hoffenheim-Freiburg
17:30
14 Şubat
Sevilla-Alaves
20:30
14 Şubat
Getafe-Villarreal
18:15
14 Şubat
Espanyol-Celta Vigo
0-024'
14 Şubat
VfB Stuttgart-FC Köln
20:30
14 Şubat
Werder Bremen-Bayern Munih
17:30
14 Şubat
E. Frankfurt-Mönchengladbach
17:30
14 Şubat
Hamburger SV-Union Berlin
17:30
14 Şubat
Alanyaspor-Konyaspor
17:00
14 Şubat
Leverkusen-St. Pauli
17:30
14 Şubat
Bodrum FK-Keçiörengücü
19:00
14 Şubat
Sivasspor-Vanspor FK
1-022'
14 Şubat
Erzurumspor-A.Demirspor
7-0
14 Şubat
Bandırmaspor-Serik Belediyespor
0-3
14 Şubat
Real Madrid-Real Sociedad
23:00

Fenerbahçe Medicana, İlbank'a set vermedi

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe (women's volleyball), Burhan Felek Vestel Salonu'nda konuk ettiği İlbank (women's volleyball)'ı 3-0 mağlup etti.

calendar 14 Şubat 2026 16:12
Haber: AA, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe Medicana, İlbank'a set vermedi
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Medicana, konuk ettiği İlbank'ı 3-0 yendi.
 
Salon: Burhan Felek Vestel
 
Hakemler: Uğur Ateş, Eren Mandal
 
Fenerbahçe Medicana: Sude Hacımustafaoğlu, Aslı Kalaç, Orro, Fedorovtseva, Korneluk, Melissa Vargas (Gülce Güçtekin, Arelya Karasoy, Bedart, Milenkovic, Fatma Beyaz)
 
İlbank: Cansu Aydınoğulları, Merve Tanyel, Begüm Hepkaptan, Beren Yeşilırmak, Gorecka, Damla Nur Dündar (Sinem Arıncı, Ece Morova, Ezgi Akyıldız, Elifsu Yavuz)
 
Setler: 25-21, 25-21, 25-20
 
Süre: 79 dakika (25, 28, 26)
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Gençlerbirliği 22 7 4 11 28 32 25
11 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
12 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
13 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
14 Rizespor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
