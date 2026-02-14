Trabzonspor - Fenerbahçe: 11'ler

Fenerbahçe , Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Bersan Duran yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Melih Aldemir olacak. VAR koltuğunda ise Ömer Faruk Turtay oturacak. Karşılaşma Bein Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Ligde namağlup tek takım unvanıyla sahaya çıkacak sarı-lacivertliler, son maçında sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, topladığı 49 puanla 2. sırada yer alıyor. Takipçisi Trabzonspor ise geride kalan 21 haftada topladığı 45 puanla lider Galatasaray'ın 7 puan, Fenerbahçe'nin 4 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor. Bordo-mavililer, rakibini yenerek zirve yarışından kopmak istemiyor.

Sezonun ilk yarısında Kadıköy'deki müsabakayı Fenerbahçe 1-0 kazandı.

11'LER

Trabzonspor: Onana, Batagov, Nwaiwu, Lovik, Pina, Folcarelli, Oulai, Mustafa, Muçi, Augusto, Onuachu.

Trabzonspor'un yedekleri: Onuralp, Ahmet Doğan, Savic, Salih, Okay, Ozan, Bouchouari, Boran, Nwakaeme, Umut

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, İsmail, Kante, Guendouzi, Kerem, Asensio, Talisca.

Fenerbahçe'nin yedekleri: Mert, Çağlar, Yiğit Efe, Levent, Fred, Musaba, Nene, Oğuz, Kamil Efe, Sidiki Cherif





FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK

Fenerbahçe, Trabzon deplasmanına tek eksikle çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Archie Brown, zorlu deplasmanda takımını yalnız bırakacak.

Uzun süreli sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Levent Mercan'ın 21 kişilik kadroda olması bekleniyor.

FENERBAHÇE'DE 3 İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'de zorlu müsabaka öncesinde 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde 3'er sarı kartı olan Anthony Musaba ile Kerem Aktürkoğlu, kart görmeleri durumunda Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra tedavisi süren ve kadroda yer alamayacak Archie Brown da ceza sınırında yer alıyor.

TRABZONSPOR'DA 833 GÜNLÜK HASRET Trabzonspor, İstanbul'un "üç büyük" temsilcisi karşısında 833 günlük galibiyet özlemine son vermeye çalışacak. Karadeniz ekibi, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini, 4 Kasım 2023'te sarı-lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek aldı. Bordo-mavililer, söz konusu rakipleri karşısında çıktığı son 12 lig müsabakasında 3 beraberlik, 9 yenilgi yaşadı. FATİH TEKKE İLE İLK BÜYÜK GALİBİYET PEŞİNDE Karadeniz ekibi, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde İstanbul'un "üç büyükleri" önünde ilk galibiyetini almanın da mücadelesini verecek. Bordo-mavililer, Tekke döneminde İstanbul'un "üç büyükleriyle" ligde 5, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa'da da birer olmak üzere oynadığı 7 maçı kazanamadı. Trabzonspor, bu maçlarda 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı. SAHASINDA YENİLGİSİ YOK Bordo-mavililer, bu sezon ligde sahasında hiç mağlubiyet yaşamadı. Karadeniz ekibi, sahasındaki 11 lig maçında 6 galibiyet, 5 beraberlik elde ederek hiçbir rakiplerine 3 puan şansı tanımadı. TRABZONSPOR'DA EKSİKLER Trabzonspor'da zorlu karşılaşma öncesinde Visca ve Zubkov'un sakatlığı sürüyor. Samsunspor maçında hafif sakatlanan ve 2 gün dinlendirildikten sonra antrenmanlara başlayan golcü oyuncu Paul Onuachu ise mücadelede forma giyebilecek. Takımla antrenmanlara başlayan Savic'in, kadroda olma ihtimalinin olduğu belirtildi.