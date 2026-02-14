14 Şubat
Trabzonspor-Fenerbahçe
20:00
14 Şubat
Gençlerbirliği-Rizespor
2-2
14 Şubat
Hoffenheim-Freiburg
0-026'
14 Şubat
Sevilla-Alaves
20:30
14 Şubat
Getafe-Villarreal
18:15
14 Şubat
Espanyol-Celta Vigo
2-290'
14 Şubat
VfB Stuttgart-FC Köln
20:30
14 Şubat
Werder Bremen-Bayern Munih
0-225'
14 Şubat
E. Frankfurt-Mönchengladbach
1-027'
14 Şubat
Hamburger SV-Union Berlin
0-025'
14 Şubat
Alanyaspor-Konyaspor
1-0DA
14 Şubat
Leverkusen-St. Pauli
2-027'
14 Şubat
Bodrum FK-Keçiörengücü
19:00
14 Şubat
Sivasspor-Vanspor FK
3-290'
14 Şubat
Erzurumspor-A.Demirspor
7-0
14 Şubat
Bandırmaspor-Serik Belediyespor
0-3
14 Şubat
Real Madrid-Real Sociedad
23:00

Dominik Szoboszlai'nin hayali Real Madrid

Macaristan Milli Takımı Teknik Direktörü Marco Rossi, Liverpool forması giyen öğrencisi Dominik Szoboszlai'nin Real Madrid'de oynama hayali olduğunu söyledi.

14 Şubat 2026 17:07
Haber: Sporx.com dış haberler
Dominik Szoboszlai'nin hayali Real Madrid
Liverpool forması giyen Macar futbolcu Dominik Szoboszlai için Real Madrid açıklaması gündeme geldi.

Dominik Szoboszlai'yi çocukluğundan bu yana yakından tanıyan Macaristan Milli Takımı Teknik Direktörü Marco Rossi, Szoboszlai'nin hayalinin her zaman Real Madrid'de oynamak olduğunu söyledi.

"HAYALİ REAL MADRID"

Marco Rossi, "Dominik Szoboszlai ile çocukluğundan bu yana çok yakın ve doğrudan bir ilişkim olduğu için biliyorum, Real Madrid her zaman onun hayali olmuştur." dedi.

"LIVERPOOL'DA DA KALABİLİR"

25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin devam ettiği Liverpool'da da kalabileceğini söyleyen Rossi, "Liverpool'da kalıp sözleşme yenileme olasılığını da kesinlikle göz ardı etmiyorum, özellikle de kulüp içinde çok değer verilen bir oyuncu olduğu için." diye konuştu.

Marco Rossi, son olarak, "Szoboszlai, Liverpool için çok önemli bir oyuncu Liverpool, dünyanın en büyük kulüplerinden biri." dedi.

SEZON PERFORMANSI

Dominik Szoboszlai'nin Liverpool ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Liverpool forması altında bu sezon 34 maçta süre bulan 25 yaşındaki futbolcu, 9 gol attı ve 7 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 22 5 11 6 23 24 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 24 34 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
