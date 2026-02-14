Dominik Szoboszlai'nin hayali Real Madrid

Liverpool forması giyen Macar futbolcu Dominik Szoboszlai için Real Madrid açıklaması gündeme geldi.



Dominik Szoboszlai'yi çocukluğundan bu yana yakından tanıyan Macaristan Milli Takımı Teknik Direktörü Marco Rossi, Szoboszlai'nin hayalinin her zaman Real Madrid'de oynamak olduğunu söyledi.



"HAYALİ REAL MADRID"



Marco Rossi, "Dominik Szoboszlai ile çocukluğundan bu yana çok yakın ve doğrudan bir ilişkim olduğu için biliyorum, Real Madrid her zaman onun hayali olmuştur." dedi.



"LIVERPOOL'DA DA KALABİLİR"



25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin devam ettiği Liverpool'da da kalabileceğini söyleyen Rossi, "Liverpool'da kalıp sözleşme yenileme olasılığını da kesinlikle göz ardı etmiyorum, özellikle de kulüp içinde çok değer verilen bir oyuncu olduğu için." diye konuştu.



Marco Rossi, son olarak, "Szoboszlai, Liverpool için çok önemli bir oyuncu Liverpool, dünyanın en büyük kulüplerinden biri." dedi.



SEZON PERFORMANSI



Dominik Szoboszlai'nin Liverpool ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.



Liverpool forması altında bu sezon 34 maçta süre bulan 25 yaşındaki futbolcu, 9 gol attı ve 7 asist yaptı.



