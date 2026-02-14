14 Şubat
Trabzonspor-Fenerbahçe
20:00
14 Şubat
Gençlerbirliği-Rizespor
2-2
14 Şubat
Hoffenheim-Freiburg
0-024'
14 Şubat
Sevilla-Alaves
20:30
14 Şubat
Getafe-Villarreal
18:15
14 Şubat
Espanyol-Celta Vigo
2-290'
14 Şubat
VfB Stuttgart-FC Köln
20:30
14 Şubat
Werder Bremen-Bayern Munih
0-123'
14 Şubat
E. Frankfurt-Mönchengladbach
1-025'
14 Şubat
Hamburger SV-Union Berlin
0-023'
14 Şubat
Alanyaspor-Konyaspor
1-0DA
14 Şubat
Leverkusen-St. Pauli
2-025'
14 Şubat
Bodrum FK-Keçiörengücü
19:00
14 Şubat
Sivasspor-Vanspor FK
3-288'
14 Şubat
Erzurumspor-A.Demirspor
7-0
14 Şubat
Bandırmaspor-Serik Belediyespor
0-3
14 Şubat
Real Madrid-Real Sociedad
23:00

TOFAŞ, Büyükçekmece karşısında galip

Basketbol Süper Lig'nde Tofaş, deplasmanda Onvo Büyükçekmece karşısında 91-81 kazanmayı bildi.

calendar 14 Şubat 2026 17:52
Fotoğraf: tofasspor.com
TOFAŞ, Büyükçekmece karşısında galip
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında TOFAŞ, deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 91-81 yendi.

 Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Mehmet Şahin, Ahmet Tatlıcı, Tolga Akkuşoğlu

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Lecque 25, Van Der Vuurst 15, Can Kaan Turgut 1, Bruinsma 8, Bandaogo 5, Yiğit Özkan, Metin Türen, Pipes 8, Gavrilovic 6, Johnson 13

TOFAŞ: Perez 20, Yiğitcan Saybir 11, Blazevic 19, Besson 13, Furkan Korkmaz 2, Floyd 12, Özgür Cengiz 6, Whaley 7, Sadık Kabaca 1, Kidd, Lewis

1. Periyot: 7-19

Devre: 28-41

3. Periyot: 61-62

Beş faulle çıkanlar: 37.47 Gavrilovic, 39.59 Lecque (Onvo Büyükçekmece Basketbol)

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 22 5 11 6 23 24 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 24 34 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
