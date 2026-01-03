Haber Tarihi: 03 Ocak 2026 12:17 - Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2026 12:17

Sağlık ocağı çalışma saatleri 2026: Cumartesi açık mı? | Sağlık ocağı hafta sonu açık mı, çalışıyor mu?

2026 Sağlık ocağı, aile hekimlikleri vatandaşlar tarafından günlük olarak aratılan konuların başında geliyor. Sağlık sorunları, ilaç yazdırma ve benzer işlemler için sık sık ziyaret edilen sağlık ocaklarının çalışma saatleri merak ediliyor. Peki, aile hekimliği saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık? Sağlık ocakları cumartesi, pazar hafta sonu açık mı? İşte sağlık ocağı çalışma saatleri 2026...

Sağlık ocağı çalışma saatleri 2026: Cumartesi açık mı? | Sağlık ocağı hafta sonu açık mı, çalışıyor mu?
Abone Ol
Sağlık ocağı yani aile hekimliği açılış saati merakla bekleniyor. Sağlık ocağına kendisi, çocuğu veya bir yakını için gitmek isteyenler öncelikle kaçta açılıyor araştırması yapıyor. Bunun sebebi de erken saatte giderek acil sağlık hizmeti alma ihtiyaçları olabilir.
Sağlık ocağı açılış saati konusunda yaşananlar sebebiyle açıklamaları sizler için derledik ve bilgileri bir araya getirdi. İşte sağlık ocağı ne zaman açılır, sağlık ocağı açılış saati, sağlık ocağı kaçta açılır ifader


SAĞLIK OCAĞI ÇALIŞMA SATLERİ 2026

Yurt genelinde sağlık ocakları 08:00'de açılıyor, 17:00'de ise kapanıyor. Sağlık ocaklarında öğle tatili arası saat 12:00 ile 13:00 arasındadır ve bu saat aralığında sağlık ocaklarında hizmet verilmez.

Hafta içi: 08:00- 17:00

Öğle arası: 12:00- 13:00

SAĞLIK OCAĞI HAFTA SONU AÇIK MI?

Yurt genelinde sağlık ocakları hafta sonu: Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.


AİLE HEKİMLİĞİ HAFTA SONU AÇIK MI?

Sağlık ocakları hafta sonu günleri yani Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.

Not: Çalışma saatleri koronavirüs vaka artışı ve vaka düşüşü ile illere göre değişebilir. Lütfen ilinizdeki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını takip ediniz.



Aile hekimleri görev ve sorumlulukları kapsamında;

Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak tanı, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini verir,

Aile hekimi, kendisine kayıtlı kişileri bir bütün olarak ele alıp, kişiye yönelik koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini sunar,

Sağlıkla ilgili olarak kayıtlı kişilere rehberlik yapar, sağlığı geliştirici ve koruyucu hizmetler ile ana çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerini verir,
Kendisine kayıtlı kişilerin ilk değerlendirmesini yapmak için altı ay içinde ev ziyaretinde bulunur veya kişiler ile iletişime geçer,

Kayıtlı kişilerin yaş, cinsiyet ve hastalık gruplarına yönelik izlem ve taramaları (kanser, kronik hastalıklar, gebe, loğusa, yenidoğan, bebek, çocuk sağlığı, adölesan, erişkin, yaşlı sağlığı ve benzeri) yapar,

Periyodik sağlık muayenesi yapar,

Tetkik hizmetlerinin verilmesini sağlamak ya da bu hizmetleri verir,

Kendisine kayıtlı kişileri yılda en az bir defa değerlendirerek sağlık kayıtlarını günceller,

Evde takibi zorunlu olan özürlü, yaşlı, yatalak ve benzeri durumdaki kendisine kayıtlı kişilere evde veya gezici/yerinde sağlık hizmetlerinin yürütülmesi sırasında kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak tanı, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini verir,

Aile sağlığı merkezi şartlarında tanı veya tedavisi yapılamayan hastaları sevk etmek, sevk edilen hastaların geri bildirimi yapılan muayene, tetkik, tanı, tedavi ve yatış bilgilerini değerlendirir, ikinci ve üçüncü basamak tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri ile evde bakım hizmetlerinin koordinasyonunu sağlar,

Gerektiğinde hastayı gözlem altına alarak tetkik ve tedavisini yapar,

Entegre sağlık hizmetinin sunulduğu merkezlerde gerektiğinde hastayı gözlem amaçlı yatırarak tetkik ve tedavisini yapar,

Aile sağlığı merkezini yönetir, birlikte çalıştığı ekibi denetler ve hizmet içi eğitimlerini sağlar,

İlgili mevzuatta birinci basamak sağlık kuruluşları ve resmi tabiplerce kişiye yönelik düzenlenmesi öngörülen her türlü sağlık raporu, sevk evrakı, reçete ve sair belgeleri düzenler.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Genel Haber
Gündem

Diğer Haberler

İstanbul Vapur Seferleri Bugün İptal mi? 3 Ocak 2026 Gündem İstanbul Vapur Seferleri Bugün İptal mi? 3 Ocak 2026
Beşiktaş'ın tarihi stadı davalık oldu! Beşiktaş Beşiktaş'ın tarihi stadı davalık oldu!
Rafa Silva'nın kamp kadrosuna alınma nedeni ortaya çıktı! Beşiktaş Rafa Silva'nın kamp kadrosuna alınma nedeni ortaya çıktı!
Cagliari'den Semih Kılıçsoy için resmi açıklama! Beşiktaş Cagliari'den Semih Kılıçsoy için resmi açıklama!
Venezuela Müslüman mı? Venezuela'nın Dini Yapısı Nedir? Gündem Venezuela Müslüman mı? Venezuela'nın Dini Yapısı Nedir?
Taşacak Bu Deniz Bugün, Bu Akşam Var mı? 2026 Gündem Taşacak Bu Deniz Bugün, Bu Akşam Var mı? 2026
Galatasaray, Noa Lang için resmi görüşmelere başladı Galatasaray Galatasaray, Noa Lang için resmi görüşmelere başladı
Anderson Talisca'dan Fenerbahçe'nin teklifine cevap! Fenerbahçe Anderson Talisca'dan Fenerbahçe'nin teklifine cevap!
Beşiktaş ve Fenerbahçe için yılın takas önerisi! Beşiktaş Beşiktaş ve Fenerbahçe için yılın takas önerisi!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Mourinho'dan Rafa Silva ve Batagov açıklaması
2
Samsunspor, Musaba'nın sözleşmesini feshetti!
3
Fenerbahçe'den Livakovic için Zagreb'e olumsuz yanıt!
4
Oğuz Aydın, CSKA Moskova yolunda
5
Bayern Münih'ten Victor Osimhen yanıtı!
6
Gökhan İnler'den Semih Kılıçsoy açıklaması
7
Vasco da Gama'dan Carlos Cuesta kararı

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.