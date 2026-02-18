17 Şubat
Galatasaray-Juventus
5-2
17 Şubat
B. Dortmund-Atalanta
2-0
17 Şubat
Benfica-Real Madrid
0-1
17 Şubat
AS Monaco-PSG
2-3
17 Şubat
Hatayspor-Iğdır FK
0-2
17 Şubat
Ümraniye-Boluspor
4-2
17 Şubat
İstanbulspor-Esenler Erokspor
1-4

PSG'den Monaco deplasmanında geri dönüş!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında PSG, deplasmanda Monaco'yu 3-2 mağlup etti.

calendar 18 Şubat 2026 01:25
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Monaco ile PSG karşı karşıya geldi.

Louis Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip PSG, 3-2'lik skorla kazandı.

Maçın ilk dakikasında Folarin Balogun'un golüyle öne geçen ev sahibi ekip, 18'de farkı ikiye çıkardı. Monaco'nun ikinci golünde de ağları Balogun havalandırdı.

İlk yarı bitmeden geri dönen PSG'de oyuna sonradan dahil olan Desire Doue 29'da farkı bire indirdi, Achraf Hakimi ise 41'de skoru eşitledi. PSG'de ilk golün sahibi Doue, 67'de attığı golle maçın skorunu belirledi.

PSG'de Vitinha, 22. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Monaco'da Aleksandr Golovin mücadelenin 48. dakikasında kırmızı kart gördü.

Paris Saint Germain bu sonuçla rövanş için avantajı yakaladı. Şampiyonlar Ligi'nde Monaco-PSG eşleşmesinin rövanşı 25 Şubat Çarşamba günü oynanacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
