PSG'den Monaco deplasmanında geri dönüş!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Monaco ile PSG karşı karşıya geldi.



Louis Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip PSG, 3-2'lik skorla kazandı.



Maçın ilk dakikasında Folarin Balogun'un golüyle öne geçen ev sahibi ekip, 18'de farkı ikiye çıkardı. Monaco'nun ikinci golünde de ağları Balogun havalandırdı.



İlk yarı bitmeden geri dönen PSG'de oyuna sonradan dahil olan Desire Doue 29'da farkı bire indirdi, Achraf Hakimi ise 41'de skoru eşitledi. PSG'de ilk golün sahibi Doue, 67'de attığı golle maçın skorunu belirledi.



PSG'de Vitinha, 22. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.



Monaco'da Aleksandr Golovin mücadelenin 48. dakikasında kırmızı kart gördü.



Paris Saint Germain bu sonuçla rövanş için avantajı yakaladı. Şampiyonlar Ligi'nde Monaco-PSG eşleşmesinin rövanşı 25 Şubat Çarşamba günü oynanacak.



