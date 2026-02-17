Okan Buruk: 'En hazır 11'imizi çıkardık'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Juventus karşılaşması öncesi oyun planlarına dair önemli açıklamalarda bulundu.



"KOMPAKT OYUN EN BÜYÜK ÖNCELİĞİMİZ"



Sarı-kırmızılı teknik adam, takım savunmasına ve birlikte hareket etmeye vurgu yaparak, "Bizim için en önemlisi kompakt oyun, bir arada oynamak. Hücumda karşılama planımız var. Bunu doğru uygulamamız gerekiyor. Geçiş hücumu için hızlı oyuncuları kullanacaklarını biliyoruz. İyi bir takıma karşı oynayacağız" ifadelerini kullandı.



"EN HAZIR 11 İLE BAŞLIYORUZ"



Sahaya süreceği kadroyu belirlerken fiziksel ve mental olarak en hazır oyuncuları tercih ettiğini belirten Buruk, "Planlarımız doğrultusunda en hazır ilk 11'imizi çıkardık. Bunun dışında düşüncelerimiz oldu ama en hazır oyuncuları kullanmak istedik" dedi.



"ÇOK ÖNEMLİ HAMLE ŞANSLARIMIZ VAR"



Tecrübeli çalıştırıcı, maç içindeki hamlelerin de belirleyici olacağını vurgulayarak, "Çok önemli hamle şanslarımız var. Bu bizim için önemli. Bir maç daha oynayacağız deplasmanda. Her sonuç önemli ama iyi bir kadro ile oraya gitmek de önemli. Oyunun devamında diğer oyuncularımızı da kullanacağız" sözleriyle rotasyon planına da işaret etti.



