17 Şubat
Galatasaray-Juventus
0-02'
17 Şubat
B. Dortmund-Atalanta
23:00
17 Şubat
Benfica-Real Madrid
23:00
17 Şubat
AS Monaco-PSG
23:00
17 Şubat
Hatayspor-Iğdır FK
0-2
17 Şubat
Ümraniye-Boluspor
4-2
17 Şubat
İstanbulspor-Esenler Erokspor
1-245'

Okan Buruk: "En hazır 11'imizi çıkardık"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Juventus maçı öncesi konuştu.

calendar 17 Şubat 2026 20:15 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2026 20:19
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Okan Buruk: 'En hazır 11'imizi çıkardık'
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Juventus karşılaşması öncesi oyun planlarına dair önemli açıklamalarda bulundu.

"KOMPAKT OYUN EN BÜYÜK ÖNCELİĞİMİZ"

Sarı-kırmızılı teknik adam, takım savunmasına ve birlikte hareket etmeye vurgu yaparak, "Bizim için en önemlisi kompakt oyun, bir arada oynamak. Hücumda karşılama planımız var. Bunu doğru uygulamamız gerekiyor. Geçiş hücumu için hızlı oyuncuları kullanacaklarını biliyoruz. İyi bir takıma karşı oynayacağız" ifadelerini kullandı.

"EN HAZIR 11 İLE BAŞLIYORUZ"

Sahaya süreceği kadroyu belirlerken fiziksel ve mental olarak en hazır oyuncuları tercih ettiğini belirten Buruk, "Planlarımız doğrultusunda en hazır ilk 11'imizi çıkardık. Bunun dışında düşüncelerimiz oldu ama en hazır oyuncuları kullanmak istedik" dedi.

"ÇOK ÖNEMLİ HAMLE ŞANSLARIMIZ VAR"

Tecrübeli çalıştırıcı, maç içindeki hamlelerin de belirleyici olacağını vurgulayarak, "Çok önemli hamle şanslarımız var. Bu bizim için önemli. Bir maç daha oynayacağız deplasmanda. Her sonuç önemli ama iyi bir kadro ile oraya gitmek de önemli. Oyunun devamında diğer oyuncularımızı da kullanacağız" sözleriyle rotasyon planına da işaret etti.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
