17 Şubat
Galatasaray-Juventus
0-02'
17 Şubat
B. Dortmund-Atalanta
23:00
17 Şubat
Benfica-Real Madrid
23:00
17 Şubat
AS Monaco-PSG
23:00
17 Şubat
Hatayspor-Iğdır FK
0-2
17 Şubat
Ümraniye-Boluspor
4-2
17 Şubat
İstanbulspor-Esenler Erokspor
1-245'

Genç kızlarımız Kırgızistan'a gol oldu yağdı

U17 Kız Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Kırgızistan'ı 5-0 mağlup etti

calendar 17 Şubat 2026 19:59
Haber: AA, Fotoğraf: TFF
Genç kızlarımız Kırgızistan'a gol oldu yağdı
U17 Kız Milli Futbol Takımı, UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2. Tur hazırlıkları kapsamında Antalya'nın Manavgat ilçesinde oynadığı özel maçta Kırgızistan'ı 5-0 mağlup etti.

Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada ay-yıldızlı ekibin gollerini 33. dakikada Dilarasu Pılıç, 35 ve 39. dakikalarda Yasemin Gür, 46. dakikada Yağmur Avcı ve 86. dakikada Elif Esra Şanlı kaydetti.

Karşılaşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan takımın teknik direktörü Nazlı Ceylan Demirbağ, oyunun temposunu baştan sona kontrol ettiklerini belirtti.

Farklı bir konfederasyondan takımla karşılaşmanın oyuncular açısından önemli bir tecrübe olduğunu vurgulayan Demirbağ, "Mart ayında Hırvatistan'da İngiltere, İtalya ve ev sahibi ülkeyle karşılaşacağız. Ana hedefimiz A Ligi'nde kalmak." ifadelerini kullandı.

Hazırlıklarını Antalya'da sürdüren milli takım, kamp kapsamındaki ikinci maçında 20 Şubat Cuma günü saat 11.00'de Manavgat Atatürk Stadyumu'nda Hong Kong ile karşı karşıya gelecek.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
