17 Şubat
Galatasaray-Juventus
4-277'
17 Şubat
B. Dortmund-Atalanta
23:00
17 Şubat
Benfica-Real Madrid
23:00
17 Şubat
AS Monaco-PSG
23:00
17 Şubat
Hatayspor-Iğdır FK
0-2
17 Şubat
Ümraniye-Boluspor
4-2
17 Şubat
İstanbulspor-Esenler Erokspor
1-4

Juventus'ta sakatlık: Gleison Bremer

Juventus'ta Gleison Bremer sakatlık nedeniyle oyundan çıktı. Brezilyalı stoperin yerine Federico Gatti girdi.

calendar 17 Şubat 2026 21:29 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2026 21:32
Juventus ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmada İtalyan ekibinde sakatlık yaşandı. 

Mücadelenin 28. dakikasında Juventus'un Brezilyalı stoperi Gleison Bremer bir pozisyon sonrası sakatlık geçirdi. Sağlık ekipleri oyun alanına girerek tecrübeli savunmacıya müdahalede bulundu.

Kısa süreli tedavinin ardından oyuna devam eden Bremer, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bir süre sonra maçı sürdüremedi. Teknik heyetin kararıyla Bremer kenara gelirken, yerine Federico Gatti oyuna dahil oldu.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
