Juventus'ta sakatlık: Gleison Bremer

Juventus ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmada İtalyan ekibinde sakatlık yaşandı.



Mücadelenin 28. dakikasında Juventus'un Brezilyalı stoperi Gleison Bremer bir pozisyon sonrası sakatlık geçirdi. Sağlık ekipleri oyun alanına girerek tecrübeli savunmacıya müdahalede bulundu.



Kısa süreli tedavinin ardından oyuna devam eden Bremer, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bir süre sonra maçı sürdüremedi. Teknik heyetin kararıyla Bremer kenara gelirken, yerine Federico Gatti oyuna dahil oldu.



