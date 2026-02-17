Juventus ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmada İtalyan ekibinde sakatlık yaşandı.
Mücadelenin 28. dakikasında Juventus'un Brezilyalı stoperi Gleison Bremer bir pozisyon sonrası sakatlık geçirdi. Sağlık ekipleri oyun alanına girerek tecrübeli savunmacıya müdahalede bulundu.
Kısa süreli tedavinin ardından oyuna devam eden Bremer, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bir süre sonra maçı sürdüremedi. Teknik heyetin kararıyla Bremer kenara gelirken, yerine Federico Gatti oyuna dahil oldu.
Juventus'ta sakatlık: Gleison Bremer
Juventus'ta Gleison Bremer sakatlık nedeniyle oyundan çıktı. Brezilyalı stoperin yerine Federico Gatti girdi.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Juventus ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmada İtalyan ekibinde sakatlık yaşandı.
Galatasaray
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Orkun Kökçü, Benfica'yı pişman etti
-
9
Ozan Kabak'a İtalya'dan yakın takip
-
8
İşte Juventus'un Galatasaray maçı eksikleri
-
7
Unai Emery bin pişman: Marco Asensio
-
6
Barcelona'da ayrılık kararı: Galatasaray ilgileniyordu!
-
5
Fenerbahçe'nin sezon sonu planı: Serhou Guirassy
-
4
Fenerbahçe'de Edson Alvarez ameliyat oldu!
-
3
Galatasaray'da Sallai sürprizi! Premier Lig'den yeni talip
-
2
Domenico Tedesco, genç yeteneği izliyor!
-
1
Galatasaray - Juventus: 11'ler
- 22:14 Juventus'ta Juan Cabal da Galatasaray maçında yok!
- 22:06 Esenler Erokspor, ligde seriye bağladı!
- 21:56 Noa Lang, Galatasaray'da ilki yaşadı
- 21:29 Juventus'ta sakatlık: Gleison Bremer
- 21:23 Galatasaray'da kırmızı kart itirazı!
- 21:15 Fenerbahçe'de Edson Alvarez ameliyat oldu!
- 21:04 Andrea Cambiaso, Galatasaray rövanşında yok!
- 20:55 Youssef En Nesyri attı, Al Ittihad rahat kazandı!
- 20:35 Luciano Spalletti: "Galatasaray stadı yanıyor"
- 20:22 Kenan Yıldız: "Harika oynamamız gerekiyor"
- 20:15 Okan Buruk: "En hazır 11'imizi çıkardık"
- 20:00 Türk Telekom Trabzonspor'u yenerek yarı finale yükseldi!
- 19:59 Genç kızlarımız Kırgızistan'a gol oldu yağdı
- 19:45 Galatasaray'da Leroy Sane kararı
- 19:32 Galatasaray - Juventus: 11'ler
- 19:26 Ediz Gürel ile Van Foreest arasındaki özel maç sona erdi
- 19:07 Xabi Alonso'dan Marsilya'ya ret!
- 19:05 Bukayo Saka'dan rekor sözleşme!
- 19:04 Sunderland'e müjdeli haber: Granit Xhaka
- 18:56 Ümraniyespor, sahasında Boluspor'u dört golle geçti
- 18:37 Jose Mourinho'nun geleceği için mesaj!
- 18:37 Kenan Koçak: '' Hatayspor'u tebrik ederim''
- 18:24 Gianluigi Donnarumma: "Ederson ile konuşuyoruz"
- 18:01 Bafetimbi Gomis'ten Galatasaray'a mesaj!
- 17:59 Mikel Arteta: "Biz bunu hak ettik"
- 17:46 Raphinha: "Herkese karşı oynayacağız"
- 17:34 Nicolas Jackson, Chelsea'ye dönüyor
- 17:25 Bayern Münih'ten ayrılık iddialarına yanıt: Harry Kane
- 17:24 Talisca: "Hedefimiz bu, gizlemiyoruz"
- 17:12 Mesut Bakkal: ''Hikayeyi tamamlayacağız''
- 16:53 Galatasaray ve Juventus'tan dostluk mesajı!
- 16:48 Çorum FK, teknik direktör Uğur Uçar ile anlaştı
- 16:46 Ernest Muçi'den kariyer rekoru!
- 16:36 Fenerbahçe'de Nottingham Forest öncesi Archie Brown müjdesi
- 16:33 Iğdır FK'dan Hatayspor deplasmanında net galibiyet
- 16:14 Brezilyalı kadın futbolcu Müslüman oldu
- 16:02 Türkiye 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası
- 15:57 Trabzonspor'da savunma alarmı! Son 11 maçta 19 gol
- 15:53 İsviçreli spikerden canlı yayında İsrailli sporcuya "soykırım" tepkisi
- 15:53 Premier Lig'de futbolculara oruçlarını açma izni verilecek
- 15:46 ÇBK Mersin'de George Dikeoulakos dönemi sona erdi
- 15:41 G.Saray HDI Sigorta, Şampiyonlar Ligi'nde son sınavına çıkıyor
- 15:37 Fenerbahçe Opet, Euroleague'de Spar Girona'yı konuk edecek
- 15:19 Suat Çakır: "Turu geçen taraf olmak istiyoruz"
- 14:47 Juventus'un belalıları: Icardi ve Osimhen!
- 14:44 Bucaspor 1928 Özcan Sert'le anlaştı
- 14:32 Fenerbahçe'de Sadettin Saran devrimi!
- 14:27 Altekma yarı final için sahada
- 14:24 Manisa FK telafi peşinde
- 14:19 Bodrum FK hafta içi Vanspor FK'ya konuk olacak
- 14:09 Hücum makinesi Fenerbahçe
- 14:06 Bornova 1877 toparlanabilecek mi?
- 14:03 Vincenzo Montella: "Galatasaray'ı küçümsemeyin"
- 14:01 Akkuş Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, ligde kalma hesapları yapıyor
- 13:56 Trabzonspor son 11 maçta 19 gol yedi
- 13:43 Milli cimnastikçilerin olimpiyat rotasındaki ilk durağı dünya kupası
- 13:38 Çorum FK, deplasmanda Serikspor ile karşılaşacak
- 13:32 Recep Durul: "Sezon başından beri18 puanımız çalındı!"
- 13:14 Stephen A.'den LeBron'a sert eleştiri: "Smaç Yarışması'nı o bitirdi"
- 13:12 Lillard'dan 2027 3 Sayı Yarışması için yıldız çağrısı
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
Juventus'ta Juan Cabal da Galatasaray maçında yok!
Juventus'ta sakatlık: Gleison Bremer
Andrea Cambiaso, Galatasaray rövanşında yok!
Luciano Spalletti: "Galatasaray stadı yanıyor"
Kenan Yıldız: "Harika oynamamız gerekiyor"
Xabi Alonso'dan Marsilya'ya ret!
Bukayo Saka'dan rekor sözleşme!
Sunderland'e müjdeli haber: Granit Xhaka
Mikel Arteta: "Biz bunu hak ettik"
Raphinha: "Herkese karşı oynayacağız"
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|22
|17
|4
|1
|55
|15
|55
|2
|Fenerbahçe
|22
|15
|7
|0
|51
|20
|52
|3
|Trabzonspor
|22
|13
|6
|3
|43
|26
|45
|4
|Göztepe
|22
|11
|8
|3
|27
|12
|41
|5
|Beşiktaş
|22
|11
|7
|4
|40
|29
|40
|6
|Başakşehir
|22
|9
|6
|7
|38
|25
|33
|7
|Samsunspor
|22
|7
|9
|6
|25
|27
|30
|8
|Kocaelispor
|22
|8
|6
|8
|21
|22
|30
|9
|Gaziantep FK
|22
|7
|7
|8
|29
|38
|28
|10
|Alanyaspor
|22
|5
|11
|6
|24
|25
|26
|11
|Antalyaspor
|22
|6
|5
|11
|22
|35
|23
|12
|Gençlerbirliği
|22
|6
|5
|11
|28
|33
|23
|13
|Rizespor
|22
|4
|9
|9
|26
|35
|21
|14
|Konyaspor
|22
|4
|8
|10
|25
|35
|20
|15
|Kasımpaşa
|22
|4
|7
|11
|19
|31
|19
|16
|Eyüpspor
|22
|4
|6
|12
|18
|35
|18
|17
|Kayserispor
|22
|2
|10
|10
|17
|43
|16
|18
|Karagümrük
|22
|3
|3
|16
|20
|42
|12