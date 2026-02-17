17 Şubat
Manisa FK telafi peşinde

Manisa Futbol Kulübü, 18 Şubat Çarşamba günü evinde Bandırmaspor'la karşı karşıya gelecek.

calendar 17 Şubat 2026 14:24
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Trendyol 1'inci Lig'de teknik direktör Mustafa Dalcı'nın ayrıldığı ilk maçta deplasmanda Esenler Erokspor'a 3-1 kaybedip 9 maçlık yenilmezlik serisini noktalayan Manisa Futbol Kulübü, 18 Şubat Çarşamba günü evinde Bandırmaspor'la karşı karşıya gelecek.

Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Hakan Ülker'in yöneteceği karşılaşmanın başlama düdüğü saat 20.00'de çalacak. Henüz bir teknik adamla anlaşma sağlamayan ev sahibi Manisa FK'da takımı sahaya antrenör Ahmet Pektaş çıkaracak.

Siyah-beyazlılarda kart cezalıları sol bek Yasin Güreler ile sağ kanat Bobby Adekanye Bandırmaspor'a karşı forma giyemeyecek. Bu maç öncesi Manisa FK takımı 34 puan toplarken, Play-Off hedefi olan Bandırmaspor ise hanesine 36 puan yazdırdı. Sezonun ilk yarısında Bandırma'da oynanan müsabakayı Manisa FK 4-1 kazanmıştı.

