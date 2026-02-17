16 Şubat
Güney Kore'yi salladı: Hyeon-gyu Oh

Güney Koreli santrfor Hyeon-gyu Oh, 11 günde çıktığı iki maçta 2 gol, 1 asistle oynadı ve Beşiktaş kariyerine beklentilerinde üstünde bir başlangıç yaptı. Oh'un performansı, ülkesi Güney Kore'nin basınında da gündem oldu.

17 Şubat 2026 09:54
Fotoğraf: AA
Güney Kore'yi salladı: Hyeon-gyu Oh
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Belçika'nın Genk takımından 14 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı ve 3,5 yıllık sözleşme imzaladığı Hyeon-gyu Oh, siyah beyazlı takımda ilk iki maçındaki performansıyla yüzleri güldürdü.

ÜLKESİNDE GÜDEM OLDU

İlk maçında Alanyaspor filelerini röveşata golüyle havalandıran Güney Koreli santrfor, bir de penaltı yaptırdı. Başakşehir maçını da boş geçmeyen Oh 1 gol, 1 asist yaptı ve Beşiktaş kariyerinde beklentilerin ötesinde bir başlangıca imza attı.

24 yaşındaki futbolcunun performansı ülkesinde de gündem oldu. İşte Güney Kore basınında yer alan Hyeon-gyu Oh haberleri:

The Joongang: "Beşiktaş adına iki gol ve bir asistle Oh Hyeon-gyu, sadece iki maçta takımın kilit golcülerinden biri olduğunu kanıtladı."

EPN: "Transfer olduktan sonraki ilk maçında bir gol atan ve bir penaltı yaptırarak dikkat çeken Hyeon-gyu Oh, bu maçta da güçlü performansını sürdürerek Beşiktaş'ın hücumunda güvenilir bir çözüm ortağı olarak konumunu sağlamlaştırdı."

BNT News: "Oh, beklentileri karşılıyor. İlk iki maçında iki gol ve bir asistle 9 numaralı formayı hak etti."

Star News Korea: "Türkiye'yi fethetmeye başladı. Fırtına gibi esiyor, dikkat çekici yükselişte."

Chosun: "Oh, takımını zafere taşıdı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve Beşiktaş taraftarları üzerinde güçlü bir izlenim bıraktı."

Daum: "Hyeongyu Oh, Türkiye'ye mükemmel uyum sağladı. Kendini hızla kanıtladı ve geri dönüş zaferine katkı sağladı. Kim Min Jae seviyesinde başarı işaretleri gösteriyor." 

