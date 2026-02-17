17 Şubat
Galatasaray-Juventus
20:45
17 Şubat
B. Dortmund-Atalanta
23:00
17 Şubat
Benfica-Real Madrid
23:00
17 Şubat
AS Monaco-PSG
23:00
17 Şubat
Hatayspor-Iğdır FK
14:30
17 Şubat
Ümraniye-Boluspor
17:00
17 Şubat
İstanbulspor-Esenler Erokspor
20:00

Fenerbahçe'nin TAK'ı, MSN'i aratmıyor

Talisca, Asensio ve Kerem, Fenerbahçe'nin attığı 76 golün 42'sine imza attı. Fenerbahçe'nin üç yıldızı, Barcelona'nın MSN'sini (Messi, Suarez, Neymar) anımsattı. Attıkları gollerin yanı sıra yaptıkları asistlerle de sarı-lacivertlileri sırtladı.

calendar 17 Şubat 2026 11:28
Haber: Sabah, Fotoğraf: Sporx.com
Fenerbahçe'nin TAK'ı, MSN'i aratmıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Dünya futbolu yıllarca Barcelona'nın efsanevi üçlüsü; Messi, Suarez ve Neymar'ı konuştu. MSN, senelerce sergilediği performansla herkesi kendisine hayran bırakırken, bu sezon da Fenerbahçe, böyle bir üçlü yakaladı: TAK. (Talisca, Asensio, Kerem)...

Bu üç oyuncu attıkları gollerle Fenerbahçe'yi hem Süper Lig hem Avrupa Ligi hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda iddialı konuma getirdi. Sarı-lacivertlilerin, bu sezon tüm kulvarlarda attığı 76 golün %55'inden fazlasını bu üçlü kaydetti.

19 DEFA DA ASİST

Özellikle Talisca, Nesyri, Duran ve Cenk'in ayrılmasının ardından santrfora geçti ve şu ana kadar tüm kulvarlarda 21 gole imza attı. Asensio da 12 kez ağları havalandırdı. İspanyol yıldız, bir gol daha bulursa kariyerinin en golcü dönemini yaşayacak. Geldiği günden bu yana eleştirilen Kerem Aktürkoğlu ise son haftalarda açıldı. Kerem şu ana kadar 9 kez gol sevinci yaşadı. Bu üç yıldız, attıkları gollerin yanı sıra 19 da asist yaptı ve toplamda Fenerbahçe'nin attığı 76 golün 61'ine direkt katkı sağladı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.