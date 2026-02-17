16 Şubat
Beşiktaş'ta rota UEFA Avrupa Ligi

Kış transferleri sonrası çıkışa geçen Beşiktaş, lig ve kupada aldığı kritik sonuçlarla Avrupa hedefi doğrultusunda yeniden iddialı konuma geldi.

calendar 17 Şubat 2026 08:07
Haber: Sabah, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş'ta rota UEFA Avrupa Ligi
Kış döneminde yaptığı 7 transfer ile güçlenen ve kadrosunu adeta sil baştan değiştiren Beşiktaş'ta işler yoluna girdi.

Trabzonspor'un evinde Fenerbahçe'ye yenildiği, Göztepe'nin kendi sahasında Kayserispor'a 2 puan bıraktığı 22'nci haftanın en kazançlı takımı siyah-beyazlılar oldu.

Zorlu Başakşehir engelini 90+7'te bulduğu golle aşan ve altın değerinde galibiyet alan Kartal, 4'üncü sıradaki Göztepe ile puan farkını 1'e, 3'üncü sıradaki Trabzonspor ile de 5'e düşürdü.

GÖZTEPE MAÇI KRİTİK

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi yolunda 22 Şubat Pazar günü çok kritik bir müsabakaya çıkacak. 23'üncü haftada Göztepe'yi Tüpraş Stadı'nda konuk edecek olan Kartal, İzmir temsilcisini yendiği takdirde 4'üncü sıraya yükselecek. Sezonun ilk yarısında Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılı takım 3-0 kazanmıştı. Zorlu maç trafiğine giren siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi yolundaki diğer rakibi Trabzonspor'u 33'üncü haftada Tüpraş Stadı'nda ağırlayacak.

TÜRKİYE KUPASI'NDA ZİRVEDE

Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda liderlik koltuğunda oturuyor. Ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, konuk ettiği Ankara Keçirörengücü'nü 3-0'lık skorla devirmişti. Son maçında Kocaelispor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Kartal, namağlup 7 puanla zirvede yer alıyor.

3.5 AYDIR YENİLMİYOR

Başakşehir galibiyetiyle morallenen Beşiktaş yaklaşık 3.5 aydır yenilgi yüzü görmüyor. Kartal en son 2 Kasım 2025 tarihinde Tüpraş Stadı'nda oynanan derbide Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olmuştu. Siyah-beyazlılar o tarihten sonra Süper Lig'de yaptığı 11 karşılaşmada 6 galibiyet, 5 beraberlik yaşadı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
