Charles Leclerc: 'İlk yarış tam bir kaos olacak!'

Bir yanda George Russell "yeniliklere şans verilmesi gerektiğini" savunurken, diğer yanda eski F1 pilotu ve yorumcusu David Coulthard gibi isimler, pilotların neden bu araçlara karşı soğuk bir ilk izlenim beslediğini çok iyi anladığını belirtiyor.



Ferrari'nin yıldızı Charles Leclerc ise daha temkinli ama bir o kadar da endişeli bir duruş sergiliyor. Leclerc açık bir eleştiriden kaçınsa da, sezonun ilk yarışlarında kaosun kaçınılmaz olduğunu kabul ediyor.



LECLERC: "TAM BİR KAOS BİZİ BEKLİYOR"



Ferrari pilotu yaptığı açıklamadı, "Başlangıçta tam bir kaos göreceğimizi ve geçiş yapmanın çok büyük zorluklar barındıracağını bekliyorum. Sanıyorum cevaplanması gereken pek çok soru var ve biz mümkün olduğunca fazla senaryoyu simüle etmeye çalışıyoruz." dedi.



"Ancak tüm senaryoları önceden canlandırmak ve yarış içinde karşılaşacağımız öngörülemezlik derecesini belirlemek imkansız. Çünkü artık ne kendi çizgini, ne pilotaj tarzını, ne de hız seçimini tam anlamıyla kontrol edebiliyorsun; tüm bunlar artık tamamen sana değil, rakiplerine bağlı hale geldi. Yine de herkes aynı koşullar altında yarışıyor."



EN BÜYÜK PROBLEM START KISMINDA



Yeni motor ve enerji sistemlerinin kalkış anındaki kararsızlığı, ilk yarışta büyük sürprizlere gebe görünüyor: "Henüz cevap bulunması gereken sorulardan birinin de start problemiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Diğerleri gibi biz de bunun üzerinde çalışıyoruz; çünkü bu, yarışın en kritik anlarından biri ve sezonun ilk yarışının startında her türlü sürprizle karşılaşmamız gayet mümkün."



Start sorunu sadece pilotları değil, takım patronlarını da endişelendiriyor. McLaren takım patronu Andrea Stella, sezonun ilk yarışı başlamadan önce FIA ve Formula 1 yönetimi düzeyinde bir çözüm bulunmasını umduğunu dile getirdi.







