16 Şubat
Kasımpaşa-Karagümrük
20:00
16 Şubat
Girona-Barcelona
23:00
16 Şubat
Cagliari-Lecce
22:45
16 Şubat
Rio Ave-Moreirense
23:15
16 Şubat
Real Sociedad B-Malaga
22:30

Charles Leclerc: "İlk yarış tam bir kaos olacak!"

Ferrari'nin Monacolu pilotu Charles Leclerc, yeni araçlardaki bilinmezliklerin ilk yarışta kaosa neden olabileceğini ifade etti.

calendar 16 Şubat 2026 16:17 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2026 16:53
Haber: Motorsport Türkiye, Fotoğraf: X.com
Bir yanda George Russell "yeniliklere şans verilmesi gerektiğini" savunurken, diğer yanda eski F1 pilotu ve yorumcusu David Coulthard gibi isimler, pilotların neden bu araçlara karşı soğuk bir ilk izlenim beslediğini çok iyi anladığını belirtiyor.

Ferrari'nin yıldızı Charles Leclerc ise daha temkinli ama bir o kadar da endişeli bir duruş sergiliyor. Leclerc açık bir eleştiriden kaçınsa da, sezonun ilk yarışlarında kaosun kaçınılmaz olduğunu kabul ediyor.

LECLERC: "TAM BİR KAOS BİZİ BEKLİYOR"

Ferrari pilotu yaptığı açıklamadı, "Başlangıçta tam bir kaos göreceğimizi ve geçiş yapmanın çok büyük zorluklar barındıracağını bekliyorum. Sanıyorum cevaplanması gereken pek çok soru var ve biz mümkün olduğunca fazla senaryoyu simüle etmeye çalışıyoruz." dedi.

"Ancak tüm senaryoları önceden canlandırmak ve yarış içinde karşılaşacağımız öngörülemezlik derecesini belirlemek imkansız. Çünkü artık ne kendi çizgini, ne pilotaj tarzını, ne de hız seçimini tam anlamıyla kontrol edebiliyorsun; tüm bunlar artık tamamen sana değil, rakiplerine bağlı hale geldi. Yine de herkes aynı koşullar altında yarışıyor."

EN BÜYÜK PROBLEM START KISMINDA

Yeni motor ve enerji sistemlerinin kalkış anındaki kararsızlığı, ilk yarışta büyük sürprizlere gebe görünüyor: "Henüz cevap bulunması gereken sorulardan birinin de start problemiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Diğerleri gibi biz de bunun üzerinde çalışıyoruz; çünkü bu, yarışın en kritik anlarından biri ve sezonun ilk yarışının startında her türlü sürprizle karşılaşmamız gayet mümkün."

Start sorunu sadece pilotları değil, takım patronlarını da endişelendiriyor. McLaren takım patronu Andrea Stella, sezonun ilk yarışı başlamadan önce FIA ve Formula 1 yönetimi düzeyinde bir çözüm bulunmasını umduğunu dile getirdi.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
