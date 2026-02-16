Galatasaray'ın hedefi Ömer Faruk Yurtseven

Başantrenörlük görevine Gianmarco Pozzecco geldikten sonra çıkışa geçen Galatasaray MCT Technic, gelecek sezonun kadrosu için şimdiden çalışmalara başladı.



Panathinaikos, sezon sonunda Ömer Faruk Yurtseven ile yollarını ayırmayı planlıyor.



Matteo Andreani'nin haberine göre, Galatasaray, 27 yaşındaki milli basketbolcu ile ilgileniyor.



Panathinaikos forması altında bu sezon 29 maçta sahaya çıkan Ömer Faruk Yurtseven, 14,1 süre, 7,9 sayı ve 0,6 asist ortalamasıyla oynadı.



