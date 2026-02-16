16 Şubat
Kasımpaşa-Karagümrük
20:00
16 Şubat
Girona-Barcelona
23:00
16 Şubat
Cagliari-Lecce
22:45
16 Şubat
Rio Ave-Moreirense
23:15
16 Şubat
Real Sociedad B-Malaga
22:30

Galatasaray'ın hedefi Ömer Faruk Yurtseven

Galatasaray MCT Technic, Panathinaikos'un sezon sonunda yolları ayırmayı planladığı Ömer Faruk Yurtseven ile ilgileniyor.

calendar 16 Şubat 2026 15:50
Başantrenörlük görevine Gianmarco Pozzecco geldikten sonra çıkışa geçen Galatasaray MCT Technic, gelecek sezonun kadrosu için şimdiden çalışmalara başladı.

Panathinaikos, sezon sonunda Ömer Faruk Yurtseven ile yollarını ayırmayı planlıyor.

Matteo Andreani'nin haberine göre, Galatasaray, 27 yaşındaki milli basketbolcu ile ilgileniyor.

Panathinaikos forması altında bu sezon 29 maçta sahaya çıkan Ömer Faruk Yurtseven, 14,1 süre, 7,9 sayı ve 0,6 asist ortalamasıyla oynadı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
