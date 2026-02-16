16 Şubat
Russell: "Yenilmesi gereken takım Red Bull!"

Sezon öncesi testlerin ardından konuşan Mercedes pilotu George Russell, rekabet etmeleri gereken takımın Red Bull olduğunu söyledi.

calendar 16 Şubat 2026 16:04
Haber: Motorsport Türkiye, Fotoğraf: X.com
Russell: 'Yenilmesi gereken takım Red Bull!'
Sezon öncesi testler başlamadan önce güçlü yeni motoru hakkındaki söylentiler nedeniyle Mercedes favori gösteriliyordu. Ayrıca Barselona'daki shakedown testinde sergilenen sorunsuz performans da Alman ekibin yeni kurallar dönemine avantajlı başlayacağı beklentisini güçlendirmişti.

Ancak Bahreyn'deki ilk testin ardından Mercedes motoru kullanan takımlar, gözlerini Red Bull'un ilk kez tamamen kendi bünyesinde geliştirdiği güç ünitesine çevirdi. GPS verilerinde açıkça görülen düzlüğe çıkış enerji dağıtımı performansı özellikle dikkat çekti.

Her ne kadar bu aşamada hiçbir takım gerçek performansını göstermese de Russell, Carlos Sainz ve son dünya şampiyonu Lando Norrisin yorumlarını destekleyerek Melbourne'deki sezon açılışı öncesinde Red Bull'un favori olduğunu söyledi.

RUSSELL: "RED BULL, BİZ VE FERRARİ DAHİL HERKESİN ÖNÜNDE"

Test sonrası konuşan Russell, "Bu testin hepimiz için biraz gerçeklik kontrolü olduğunu düşünüyorum. Kış boyunca Mercedes ve güç ünitemiz hakkında çok fazla konuşuldu ama bunların hepsi spekülasyondu. Gerçek şu ki Red Bull, Barselona'nın ilk gününde piste çıkar çıkmaz rakiplerinin önündeydi; biz, Ferrari ve diğerleri dahil. Adeta ortalığı dağıttılar. Şu anda kesinlikle yenilmesi gereken takım onlar. Yapmamız gereken çok iş var. Sadece küçük bir avantajdan da bahsetmiyoruz. Bir tur boyunca enerji dağıtımında yarım saniye ile bir saniye arasında farktan söz ediyoruz. Bu farkı görmek oldukça korkutucu." dedi.

