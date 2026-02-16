16 Şubat
Kasımpaşa-Karagümrük
20:00
16 Şubat
Girona-Barcelona
23:00
16 Şubat
Cagliari-Lecce
22:45
16 Şubat
Rio Ave-Moreirense
23:15
16 Şubat
Real Sociedad B-Malaga
22:30

McLaren'e göre Mercedes ve Ferrari, gridin en iyileri

Mclaren Takım patronu Andrea Stella, testlerin ardından Ferrari ve Mercedes'in kendilerinden daha iyi bir konumda olduğunu ifade etti.

16 Şubat 2026 15:31
Haber: Motorsport Türkiye, Fotoğraf: X.com
Andrea Stella, Ferrari ve Mercedes'in yarış simülasyonlarında McLaren'dan daha hızlı göründüğünü kabul etti ve Red Bull'un da zirve mücadelesinde olacağına inandığını söyledi.

Takımlar perşembe ve cuma günleri uzun sürüş programlarına yoğunlaştıkça sezon öncesi testlere dair belirsizlikler kısmen azaldı.

Mercedes Barcelona'daki testlerde dayanıklılığıyla dikkat çekerken, Red Bull ise yeni nesil güç ünitesinin özellikle elektrik motoru kullanımındaki etkileyici enerji dağıtımıyla öne çıktı. Bu performans, kendi motorunu ilk kez üreten bir ekip için ayrıca dikkat çekici bulundu.

Başlangıçta radarın altında kalan Ferrari ise testin ilerleyen bölümünde padoğun en çok konuşulan takımlarından biri hâline geldi. Testin ikinci yarısında Mercedes sorunlar yaşarken, Scuderia Ferrari tamamlanan tur sayısında rakibini geride bıraktı. Ayrıca Charles Leclerc ve Lewis Hamilton uzun sürüşlerde perşembe ve cuma günleri hızlı gözüktü.

STELLA: "FERRARİ VE MERCEDES LİSTENİN ÜSTÜNDE"

Stella, hem eski takımı Ferrari'nin hem de Mercedes'in şu aşamada bir adım önde göründüğünü belirtti: "Yarış temposu açısından Ferrari'nin oldukça rekabetçi göründüğünü doğrulayabilirim. Aynı anda yapılan simülasyonlarda Antonelli ve Hamilton bizden hızlıydı. Charles'ın perşembe günkü simülasyonu da oldukça rekabetçiydi."

Griddeki güç sıralaması hakkında konuşan Andrea Stella, "Herkesi testlerde gördüklerimize fazla anlam yüklememeleri konusunda uyarıyorum. Ancak rekabetçilik açısından ilk göstergelere bakarsak, Ferrari ve Mercedes'i listenin üstüne koyabilirsiniz." dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
