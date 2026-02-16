TBF'den Türkiye Sigorta ile yeni anlaşma

Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Sigorta ile sponsorluk anlaşması imzaladı.
Basketbol Süper Ligi'nin isim sponsoru olan Türkiye Sigorta, Milli takıma da sponsor oldu.
Törende konuşan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Türk basketbolu adına büyük önem taşıyan bu iş birliğini sürdürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye Sigorta ile sürdürdüğümüz iş birliği, sponsorluk anlaşmasının ötesinde. Türk basketbolunun bugününü güçlendiren, geleceğini birlikte inşa etmeyi amaçlayan güçlü bir ortaklığı temsil etmektedir. Türkiye Sigorta ile iş birliğimiz isim sponsorluğu ile başlamış olup geçtiğimiz yıl, milli takımlara verdikleri destekle birlikte bu iş birliği yeni bir aşamaya geçmiştir. Bugün geldiğimiz noktada bu iş birliğinin hem kulüpler hem de milli takım düzeyinde devam etmesi bizim için son derece değerlidir. Türk basketboluna duyulan bu güven, federasyonumuzun güçlü ve istikrarlı bir yapı inşa etme hedefinin en önemli göstergelerinden birisidir." dedi.
Sözlerine devam eden Hidayet Türkoğlu, "Bu sponsorluk anlaşmasında emeği geçen başta Türkiye Sigorta'nın genel müdürü Taha Çakmak olmak üzere tüm Türkiye Sigorta ailesine en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu güçlü ortaklığın Türk basketboluna uzun yıllar değer katacağına yürekten inanıyorum." sözlerini sarf etti.
Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak ise "Değerli başkanımızın konuşmasından sonra çok anlatacak bir şeyimiz yok. Onun önderliğinde, onun vizyonuyla... Sponsorluğu geçtik. Şu baktığımız tesise bakın, Avrupa'da örneği yok. Bu vizyon meselesi. Her yere sponsor olursunuz. Bir yere isminiz yazar önemli değil ama milli takımsa başımızla birlikte, gerisi teferruat. Her zaman burada olacağız. Başkana bizzat teşekkür edeceğiz. Basketbol Ligi'nde ismimiz devam ediyor. Milli takımda olmak da bizim için onur. Milli takımda bize ne zaman ihtiyaç olursa, gözümüz kara her zaman oyunda olacağız. Türkiye Sigorta olarak bizzat teşekkür etmek istiyoruz." dedi.
Basketbol Süper Ligi'nin isim sponsoru olan Türkiye Sigorta, Milli takıma da sponsor oldu.
Törende konuşan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Türk basketbolu adına büyük önem taşıyan bu iş birliğini sürdürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye Sigorta ile sürdürdüğümüz iş birliği, sponsorluk anlaşmasının ötesinde. Türk basketbolunun bugününü güçlendiren, geleceğini birlikte inşa etmeyi amaçlayan güçlü bir ortaklığı temsil etmektedir. Türkiye Sigorta ile iş birliğimiz isim sponsorluğu ile başlamış olup geçtiğimiz yıl, milli takımlara verdikleri destekle birlikte bu iş birliği yeni bir aşamaya geçmiştir. Bugün geldiğimiz noktada bu iş birliğinin hem kulüpler hem de milli takım düzeyinde devam etmesi bizim için son derece değerlidir. Türk basketboluna duyulan bu güven, federasyonumuzun güçlü ve istikrarlı bir yapı inşa etme hedefinin en önemli göstergelerinden birisidir." dedi.
Sözlerine devam eden Hidayet Türkoğlu, "Bu sponsorluk anlaşmasında emeği geçen başta Türkiye Sigorta'nın genel müdürü Taha Çakmak olmak üzere tüm Türkiye Sigorta ailesine en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu güçlü ortaklığın Türk basketboluna uzun yıllar değer katacağına yürekten inanıyorum." sözlerini sarf etti.
Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak ise "Değerli başkanımızın konuşmasından sonra çok anlatacak bir şeyimiz yok. Onun önderliğinde, onun vizyonuyla... Sponsorluğu geçtik. Şu baktığımız tesise bakın, Avrupa'da örneği yok. Bu vizyon meselesi. Her yere sponsor olursunuz. Bir yere isminiz yazar önemli değil ama milli takımsa başımızla birlikte, gerisi teferruat. Her zaman burada olacağız. Başkana bizzat teşekkür edeceğiz. Basketbol Ligi'nde ismimiz devam ediyor. Milli takımda olmak da bizim için onur. Milli takımda bize ne zaman ihtiyaç olursa, gözümüz kara her zaman oyunda olacağız. Türkiye Sigorta olarak bizzat teşekkür etmek istiyoruz." dedi.
Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak: "Konu milli takımsa, gerisi teferruat. Bize ne zaman ihtiyaç olursa burada olacağız." pic.twitter.com/DW6rfBmn9t https://t.co/lA1bpFl2gJ
— Sporx (@sporx) February 16, 2026