16 Şubat
Kasımpaşa-Karagümrük
20:00
16 Şubat
Girona-Barcelona
23:00
16 Şubat
Cagliari-Lecce
22:45
16 Şubat
Rio Ave-Moreirense
23:15
16 Şubat
Real Sociedad B-Malaga
22:30

TBF'den Türkiye Sigorta ile yeni anlaşma

Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Sigorta ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

calendar 16 Şubat 2026 11:25 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2026 11:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
TBF'den Türkiye Sigorta ile yeni anlaşma
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Sigorta ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Basketbol Süper Ligi'nin isim sponsoru olan Türkiye Sigorta, Milli takıma da sponsor oldu.

Törende konuşan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Türk basketbolu adına büyük önem taşıyan bu iş birliğini sürdürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye Sigorta ile sürdürdüğümüz iş birliği, sponsorluk anlaşmasının ötesinde. Türk basketbolunun bugününü güçlendiren, geleceğini birlikte inşa etmeyi amaçlayan güçlü bir ortaklığı temsil etmektedir. Türkiye Sigorta ile iş birliğimiz isim sponsorluğu ile başlamış olup geçtiğimiz yıl, milli takımlara verdikleri destekle birlikte bu iş birliği yeni bir aşamaya geçmiştir. Bugün geldiğimiz noktada bu iş birliğinin hem kulüpler hem de milli takım düzeyinde devam etmesi bizim için son derece değerlidir. Türk basketboluna duyulan bu güven, federasyonumuzun güçlü ve istikrarlı bir yapı inşa etme hedefinin en önemli göstergelerinden birisidir." dedi.



Sözlerine devam eden Hidayet Türkoğlu, "Bu sponsorluk anlaşmasında emeği geçen başta Türkiye Sigorta'nın genel müdürü Taha Çakmak olmak üzere tüm Türkiye Sigorta ailesine en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu güçlü ortaklığın Türk basketboluna uzun yıllar değer katacağına yürekten inanıyorum." sözlerini sarf etti.

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak ise "Değerli başkanımızın konuşmasından sonra çok anlatacak bir şeyimiz yok. Onun önderliğinde, onun vizyonuyla... Sponsorluğu geçtik. Şu baktığımız tesise bakın, Avrupa'da örneği yok. Bu vizyon meselesi. Her yere sponsor olursunuz. Bir yere isminiz yazar önemli değil ama milli takımsa başımızla birlikte, gerisi teferruat. Her zaman burada olacağız. Başkana bizzat teşekkür edeceğiz. Basketbol Ligi'nde ismimiz devam ediyor. Milli takımda olmak da bizim için onur. Milli takımda bize ne zaman ihtiyaç olursa, gözümüz kara her zaman oyunda olacağız. Türkiye Sigorta olarak bizzat teşekkür etmek istiyoruz." dedi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.