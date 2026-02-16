TBF'den Türkiye Sigorta ile yeni anlaşma

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak: "Konu milli takımsa, gerisi teferruat. Bize ne zaman ihtiyaç olursa burada olacağız." pic.twitter.com/DW6rfBmn9t https://t.co/lA1bpFl2gJ



Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Sigorta ile sponsorluk anlaşması imzaladı.Basketbol Süper Ligi'nin isim sponsoru olan Türkiye Sigorta, Milli takıma da sponsor oldu.Törende konuşan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu,dedi.Sözlerine devam eden Hidayet Türkoğlu,sözlerini sarf etti.Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak ise "dedi.