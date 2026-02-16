16 Şubat
Kasımpaşa-Karagümrük
20:00
16 Şubat
Girona-Barcelona
23:00
16 Şubat
Cagliari-Lecce
22:45
16 Şubat
Rio Ave-Moreirense
23:15
16 Şubat
Real Sociedad B-Malaga
22:30

Domenico Tedesco'nun 3 sırrı

Trabzonspor zaferinde dehasını konuşturan İtalyan çalıştırıcı Domenico Tedesco, Fenerbahçe'yi yenilmez bir takım yaptı.

calendar 16 Şubat 2026 12:43
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Trabzonspor zaferi Domenico Tedesco'nun başarı hanesine yazdı.

Genç İtalyan teknik direktör, maça 4-3-1-2 formasyonuyla başladı ve elmas kurgusuyla oyunu domine etti.

Kante ve İsmail Yüksek'in rakip bekleri yoğun baskı altına aldığı esnek yapı, Trabzonspor'un hücum düzenini bozdu. Tedesco, rakip analizlerine göre şekil değiştiren taktik anlayışıyla dikkat çekti. Kante ve İsmail'in yorulması üzerine revizyona giderek daha dengeli bir yapıya geçti.

KENDİNDEN EMİN DURUŞ
Yiğit Efe'yi oyuna alarak 5-4-1 dizilişine dönen Tedesco, saha kenarından kendinden emin şekilde talimatlarını verdi.

Agresif ön baskı, hızlı hücum geçişleri ve tempoyu rakibe bırakmama felsefesiyle F.Bahçe'yi "korkutucu" bir takım haline getirdi.

Tedesco, rakibe göre format değiştirme, yüksek pres artı geçiş oyunu ve son olarak da veri odaklı esneklik anlayışıyla Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolundaki en büyük kozlarından biri olmaya devam ediyor. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
