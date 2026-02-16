15 Şubat
Başakşehir-Beşiktaş
2-3
15 Şubat
Kocaelispor-Gaziantep FK
3-0
15 Şubat
Parma -Verona
2-1
15 Şubat
Telstar-FC Twente
1-1
15 Şubat
SC Heerenveen-PEC Zwolle
4-2
15 Şubat
Feyenoord-Go Ahead Eagles
1-0
15 Şubat
Lyon-Nice
2-0
15 Şubat
Metz-Auxerre
1-3
15 Şubat
Lorient-Angers
2-0
15 Şubat
Le Havre-Toulouse
2-1
15 Şubat
SSC Napoli-Roma
2-2
15 Şubat
Torino-Bologna
1-2
15 Şubat
Cremonese-Genoa
0-0
15 Şubat
Göztepe-Kayserispor
0-0
15 Şubat
Udinese-Sassuolo
1-2
15 Şubat
Mallorca-Real Betis
1-2
15 Şubat
Levante-Valencia
0-2
15 Şubat
Rayo Vallecano-Atletico Madrid
3-0
15 Şubat
Real Oviedo-Athletic Bilbao
1-2
15 Şubat
RB Leipzig-Wolfsburg
2-2
15 Şubat
Augsburg-FC Heidenheim
1-0
15 Şubat
Pendikspor-Sarıyer
2-0
15 Şubat
Amed Sportif-Sakaryaspor
1-1
15 Şubat
S. Rotterdam-NEC Nijmegen
0-0ERT

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları 17 Şubat Takvimi

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 17 Şubat Salı günü 6 disiplinde madalyalar sahiplerini bulacak.

İtalya'daki oyunların 11. gününde biatlon, bobsled, serbest stil kayak, kuzey kombine, snowboard ve sürat pateni branşlarında 7 madalya müsabakası yapılacak.

Biatlon erkekler 4x7,5 kilometre bayrak, erkekler ikili bobsled, serbest stil kayak erkekler big air, kuzey kombine bireysel büyük tepe 10 kilometre, snowboard kadınlar slopestyle ile sürat pateni kadınlar ve erkekler takım takipte madalyalar dağıtılacak.

Ayrıca sporcular, curling, buz hokeyi ve artistik buz pateni branşlarında da müsabakalara çıkacak.

Olimpiyatlarda yarınki madalya yarışmalarının programı (TSİ) şöyle:

15.00 Snowboard kadınlar slopestyle (Livigno Kar Park)

15.45 Kuzey kombine bireysel büyük tepe 10 kilometre (Tesero Kayaklı Koşu Stadı)

16.30 Biatlon erkekler 4x7,5 kilometre bayrak (Anterselva Biatlon Arena)

18.28 Sürat pateni erkekler takım takip (Milano Sürat Pateni Stadı)

18.47 Sürat pateni kadınlar takım takip (Milano Sürat Pateni Stadı)

21.30 Serbest stil kayak erkekler big air (Livigno Kar Park)

23.05 Erkekler ikili bobsled (Cortina Kayak Merkezi)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
