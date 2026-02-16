Portekiz Premier Lig'in 22. haftasında Sporting CP, evinde Famalicão'yu 1-0 mağlup etti.



Estádio José Alvalade'de oynanan karşılaşmada Sporting'e galibiyeti getiren golü 82. dakikada Daniel Bragança kaydetti.



Bu sonuçla birlikte puanını 55'e yükselten Sporting, lider Porto'nun hemen arkasında ikinci sıradaki yerini güçlendirdi ve puan farkını 4'e düşürdü. Famalicão ise 32 puanda kaldı.



Gelecek hafta Sporting, deplasmanda Moreirense ile; Famalicão ise sahasında Casa Pia ile karşılaşacak.



